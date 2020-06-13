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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 49 случаев COVID-19
2020-06-13T06:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 49 случаев COVID-19

06:31 13.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 13 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 49 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 051, выздоровели 10 691 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79, а в последние две недели держится в коридоре 30-60.
По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 44 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 29 случаев зафиксированы в Сеуле, 14 - в провинции Кёнгидо, остальные - по всей стране. Еще один зараженный выявлен на карантинном досмотре.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 95 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 139 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 61 человек – в спортзалах.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 691, что составляет 88,7%. Общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,09 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1330 случаев завезли из-за границы, из них 85,9% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 569 зараженных.
В связи с тем, что прирост новых зараженных продолжает держаться на достаточно высоком для Южной Кореи уровне, власти решили продлить действие рекомендаций закрыться и строгих противоэпидемических правил для остающихся открытыми развлекательных заведений. Точные сроки продления не указываются, теперь правительство намерено ждать, пока "ситуация не стабилизируется", а целью ставит ежедневный прирост зараженных ниже 10 человек.
Отмечается, что коллективные заражения в последнее время происходят в заведениях, которые распложены в подвальных помещениях или где плохо вентилируется воздух. Такие места призывают не посещать, особенно пожилым людям. Также не рекомендуется участвовать в религиозных собраниях или совместных трапезах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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