В Южной Корее за сутки зафиксировали 49 случаев COVID-19

СЕУЛ, 13 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 49 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 051, выздоровели 10 691 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79, а в последние две недели держится в коридоре 30-60.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 44 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 29 случаев зафиксированы в Сеуле , 14 - в провинции Кёнгидо , остальные - по всей стране. Еще один зараженный выявлен на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 95 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 139 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 61 человек – в спортзалах.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 691, что составляет 88,7%. Общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,09 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1330 случаев завезли из-за границы, из них 85,9% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 569 зараженных.

В связи с тем, что прирост новых зараженных продолжает держаться на достаточно высоком для Южной Кореи уровне, власти решили продлить действие рекомендаций закрыться и строгих противоэпидемических правил для остающихся открытыми развлекательных заведений. Точные сроки продления не указываются, теперь правительство намерено ждать, пока "ситуация не стабилизируется", а целью ставит ежедневный прирост зараженных ниже 10 человек.

Отмечается, что коллективные заражения в последнее время происходят в заведениях, которые распложены в подвальных помещениях или где плохо вентилируется воздух. Такие места призывают не посещать, особенно пожилым людям. Также не рекомендуется участвовать в религиозных собраниях или совместных трапезах.