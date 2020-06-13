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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
2020-06-13T04:10
россия
т-14
сергей рудской
вооруженные силы рф
армата
нато
германия
норвегия
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National Interest возглавляет советский эмигрант Дмитрий Саймс. Он же — издатель журнала, а также постоянный участник шоу на Первом канале. The National Interest замечает и перерабатывает эти истории в текст с триумфальным заголовком уже для англоязычной аудитории. Потом эту статью, в свою очередь, находят в РИА Новости и переводят на русский с посылом: вот, мол, какие мы молодцы, нас даже иностранцы уважают и боятся. Проще говоря жёлтая пресса
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россия, т-14, сергей рудской, вооруженные силы рф, армата, нато, германия, норвегия, йенс столтенберг, сша, в мире

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

04:10 13.06.2020
103393
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Он отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ.
Как считает автор материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты.
Американские танки во время учений REFORGER '82 в Западной Германии
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"Они сами это признали": перед кем блок НАТО оказался бессилен
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
По его словам, в апреле-мае в разы увеличилось количество полетов американских стратегических бомбардировщиков. Впервые дальняя авиация США пролетела над территорией Украины.
Растет активность НАТО в Арктике. Впервые с окончания холодной войны, к тому же, как подчеркивают в Генштабе ВС РФ, накануне празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.
Продолжает НАТО наращивать инфраструктуру ПРО в Польше, а также модернизирует РЛС "Глобус-3" на севере Норвегии "для расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории".
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Россия является соседом НАТО, и организации необходимо вести диалог с Москвой, в частности, в вопросе контроля над вооружениями.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской
1 июня, 15:08
НАТО проигнорировала предложения о снижении напряженности, заявил Генштаб
3794311226067
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РоссияТ-14Сергей РудскойВооруженные силы РФАрматаНАТОГерманияНорвегияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Популярные комментарии
Да кому надо на вас нападать? Удавят экономически и политически, как ссср
13 июня, 06:50
K9Kwazz 9045
250003119
National Interest возглавляет советский эмигрант Дмитрий Саймс. Он же — издатель журнала, а также постоянный участник шоу на Первом канале. The National Interest замечает и перерабатывает эти истории в текст с триумфальным заголовком уже для англоязычной аудитории. Потом эту статью, в свою очередь, находят в РИА Новости и переводят на русский с посылом: вот, мол, какие мы молодцы, нас даже иностранцы уважают и боятся. Проще говоря жёлтая пресса
13 июня, 04:24
Stas Dremov
286323101
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