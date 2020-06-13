В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
"Резолюция 996... призывает серьезно рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Евгения Пригожина и его дочерних структур за продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и их союзников и партнеров и призывает наших партнеров по Европейскому союзу серьезно рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте комитета.
При этом в конце марта издание Hill сообщало, что ряд членов этого комитета обратились к ЕС с призывом ввести санкции в отношении Пригожина. По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США". Отмечалось, что среди авторов письма были как демократы, так и республиканцы.
Еще ранее директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин попросил генпрокурора США Уильяма Барра возобновить дело против "Конкорда", чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.
Поводом для этого стало то, что суд Вашингтона удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против "Конкорд Менеджмент", а также против аффилированной с ней компании "Конкорд кейтеринг", которые обвинялись во "вмешательстве" в выборы в США. Прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса, заявив, что предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов ответчику, но де-факто не поможет привлечь "Конкорд" к реальной ответственности.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.