В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

"Резолюция 996... призывает серьезно рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Евгения Пригожина и его дочерних структур за продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и их союзников и партнеров и призывает наших партнеров по Европейскому союзу серьезно рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте комитета.