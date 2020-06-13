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Посольство РФ в США ответило на обвинения во вмешательстве в дела Ливии
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россия, сша, в мире

Посольство РФ в США ответило на обвинения во вмешательстве в дела Ливии

00:37 13.06.2020 (обновлено: 07:37 13.06.2020)
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер своими высказываниями по Ближнему Востоку "отравляет" отношения Москвы и Вашингтона, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.
Ранее помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, которое, по его словам, "спровоцировало интервенцию Турции", при этом не приведя никаких доказательств. В качестве обоснования своих выводов он привел утверждения, уже опровергнутые замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

"Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера в ходе выступления 11 нюня в НПО "Гудзоновский институт". На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

В дипмиссии выразили сожаление, что "высокопоставленные представители администрации занимаются распространением фейков, тем самым отравляя российско-американские отношения".
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Россия отвергает обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляет о своей заинтересованности в урегулировании конфликта. Ранее Михаил Богданов уже опровергал звучащие за рубежом утверждения, в том числе из госдепа США, о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара. Замглавы МИД отмечал, что эта информация основана на подтасованных данных источников зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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