Посольство РФ в США ответило на обвинения во вмешательстве в дела Ливии

"Обратили внимание на очередные антироссийские высказывания замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера в ходе выступления 11 нюня в НПО "Гудзоновский институт". На этот раз он утверждал, что наша страна якобы помогает Дамаску совершать геноцид сирийского населения, а также намерена открыть военную базу в Ливии", - говорится в заявлении посольства в Facebook.