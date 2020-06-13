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В Италии туристов просят заранее заполнить документы о состоянии здоровья
2020-06-13T15:59
туризм
коронавирус covid-19
туризм
сардиния
базиликата
апулия
новости - туризм
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коронавирус covid-19, туризм, сардиния, базиликата, апулия, новости - туризм, италия

В Италии туристов просят заранее заполнить документы о состоянии здоровья

15:59 13.06.2020
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© РИА Новости . Сергей СтарцевОдин из "подкаблучных" отелей
Один из подкаблучных отелей
© РИА Новости . Сергей Старцев
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Италии туристов просят заранее, до поездки, заполнить документы о состоянии здоровья и предоставить данные о месте проживания на отдыхе, сообщает Travel and Leisure.
С июня 2020 года гости из стран ЕС могут свободно въезжать в страну, не предоставляя медсправки и не проходя тестирования на COVID-19.
Но несколько регионов Италии, где развит туризм, - Сардиния, Апулия и Базиликата - ввели собственные правила предварительной регистрации для путешественников. Они меньше всего пострадали от пандемии и боятся второй волны коронавирусной инфекции.
Туристам, направляющимся на Сардинию, предлагается еще до въезда в страну прислать копию паспорта и заполнить онлайн специальную форму с детальной информацией о месте проживания на острове. За два дня гостям необходимо подтвердить, что у них нет симптомов коронавируса, и подписать согласие следовать правилам профилактики в регионе – носить маски и сдать тест по требованию властей.
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В Апулии гости также должны заполнить онлайн-форму "самоотчета о коронавирусе" и отправить ее в местные органы здравоохранения провинции, где будут проживать. Посетителям настоятельно рекомендуется вести учет всех, с кем они контактируют, в течение 30 дней после прибытия в регион.
Базиликату иностранные путешественники посещают реже, но и там начнут требовать заполнения подобных форм до приезда, причем даже местных жителей, вернувшихся в провинцию из поездки.
310011
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмСардинияБазиликатаАпулияНовости - ТуризмИталия
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