В Италии туристов просят заранее заполнить документы о состоянии здоровья

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Италии туристов просят заранее, до поездки, заполнить документы о состоянии здоровья и предоставить данные о месте проживания на отдыхе, В Италии туристов просят заранее, до поездки, заполнить документы о состоянии здоровья и предоставить данные о месте проживания на отдыхе, сообщает Travel and Leisure.

С июня 2020 года гости из стран ЕС могут свободно въезжать в страну, не предоставляя медсправки и не проходя тестирования на COVID-19.

Но несколько регионов Италии, где развит туризм, - Сардиния, Апулия и Базиликата - ввели собственные правила предварительной регистрации для путешественников. Они меньше всего пострадали от пандемии и боятся второй волны коронавирусной инфекции.

Туристам, направляющимся на Сардинию, предлагается еще до въезда в страну прислать копию паспорта и заполнить онлайн специальную форму с детальной информацией о месте проживания на острове. За два дня гостям необходимо подтвердить, что у них нет симптомов коронавируса, и подписать согласие следовать правилам профилактики в регионе – носить маски и сдать тест по требованию властей.

В Апулии гости также должны заполнить онлайн-форму "самоотчета о коронавирусе" и отправить ее в местные органы здравоохранения провинции, где будут проживать. Посетителям настоятельно рекомендуется вести учет всех, с кем они контактируют, в течение 30 дней после прибытия в регион.