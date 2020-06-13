Как красиво снимать еду: советуют профессиональные фотографы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Может показаться, что быть фуд-фотографом не так сложно: не надо ни за кем бегать с камерой, да еще и покормят даром. Откуда берутся эти мифы, зачем на съемках еды используют лак для волос и как одним видом блюда вызвать зверский аппетит — в материале РИА Новости.

Еда капризнее, чем многие модели

В соцсети вернулся домашний уют: вместо впечатлений о путешествиях в далекие страны пользователи демонстрируют кулинарные достижения. Однако умения виртуозно готовить тут недостаточно — нужно еще правильно обращаться с камерой. Иначе даже самое вкусное и сложносочиненное яство выглядит в кадре не аппетитнее, чем хорошо сфотографированная простая яичница.

Знаменитости могут послушно позировать фотографу несколько часов кряду — от пищи такой выдержки не дождешься. Здесь, как в репортажной съемке, есть несколько минут — потом будет поздно. Любое свежеприготовленное блюдо надо успеть запечатлеть.

По словам Анны Меркуровой, фотографа с пятилетним опытом гастрономических съемок, у каждого продукта есть свой срок годности в кадре. Это зависит от многих факторов: способа приготовления, температуры в помещении, консистенции. "Существует правило: то, что подается горячим, должно быть таковым, и наоборот".

Самые капризные объекты, кроме мороженого, — зелень, которая увядает на глазах, и горячие блюда — они быстро покрываются неаппетитной корочкой. В таких случаях сначала выстраивается композиция, а "модель" появляется в кадре в последний момент.

Это сложно

Самое простое для съемки — выпечка: именно на ней рекомендует тренироваться новичкам автор книги "Фуд-фотография. От теории к практике", журналист Анастасия Зурабова. Торты, пироги, кексы, вафли и многие десерты выглядят аппетитно сами по себе, долго сохраняют форму, сочетаются с любым стилем съемки. Другие неприхотливые "модели" — сырые ягоды и фрукты, а также куриные яйца в скорлупе — с ними можно придумать множество интересных историй.

Сложнее хорошо показать то, что само по себе не очень фотогенично, — рагу, каши, супы, классику русской кухни (пельмени, холодец, салаты с майонезом). Тут на помощь приходят посуда, приборы, съедобный декор и умение стилизовать композицию.

Для фотографа Марка Боярского, уже много лет снимающего для ресторанов, основная проблема — плохое освещение: "В полумраке любое блюдо, даже классное, преподнести красиво практически невозможно". Другая трудность — не сочетающийся с объектом интерьер: в этом случае, указывает он, сложнее создать гармонию еды и окружающего пространства.

Пена для бритья и пластиковая лапша

Кроме фотоаппарата, вспышек, штативов и набора базовой матовой посуды, многие фуд-фотографы носят с собой необычный реквизит: лак для волос, который придает фруктам глянцевый блеск, пену для бритья, изображающую в кадре взбитые сливки, прозрачные кубики из акрила, имитирующие лед.

А еще иногда требуются клей и проволока (их убирают при обработке фото) — так можно заставить продукты "летать". Из самых невинных уловок — мазок растительным маслом, который "освежает" маринованную рыбу и остывшее мясо.

Еда в кадре обычно настоящая — пластиковые муляжи остались только в видеосъемках: там объект в кадре должен находиться гораздо дольше плюс на площадке работает несколько мощных осветительных приборов, которые просто плавят любую пищу. "Я предпочитаю работать с реальными продуктами, — подчеркивает Марк Боярский. — Они сами по себе такие красивые в своей естественности, что все имитации по сравнению с ними меркнут".

Красивое фото для Instagram

Начинающим стоит помнить: лучше матовая посуда спокойных цветов без сложных рисунков, выключенная вспышка. Только естественный свет, но не прямые солнечные лучи. "Не снимайте под желтой кухонной лампой — она окрашивает кадр в неестественные цвета и делает блюдо плоским и неаппетитным!" — предостерегает Анастасия Зурабова.

Она указывает и на другие по-прежнему актуальные приемы: когда в кадр попадают руки повара, а вместе с фото результата выкладывается и сам процесс приготовления, созданная на съемке атмосфера кажется более уютной и домашней.

Если вы регулярно снимаете кулинарные изыски для Instagram, в любом магазине для фотографов можно приобрести специальный фотофон. Зурабова советует серый, под бетон — он универсален: "С ним любая, даже самая обычная еда заиграет по-новому".

"Главный секрет — чем меньше сложных предметов в кадре, тем лучше. Главное — понять, зачем ты делаешь кадр и что ты хочешь им передать — показать вкусное блюдо или атмосферу, все вместе или по отдельности", — говорит Анна Меркурова.

Самоизоляция внесла изменения и в привычный график работы фуд-фотографов: самым горячим временем считалось начало зимы или лета, когда рестораны и кафе представляли сезонные обновления в меню. Теперь пики спроса сгладились.

Ничего лишнего

Если пару лет назад главными трендами были "рустикальный", или деревенский, стиль и винтаж, то сейчас в моде простота и максимальная естественность. "В нулевых было круто просто качественно снять блюдо, а еще лет десять лет назад я страдал от того, что мне подсовывали в кадр вообще не относящиеся к съемке вещи: например, к мясу подкладывали сырые овощи или кувшины с лимонадом", — вспоминает Боярский.

© Марк Боярский Фуд-фотография. Марк Боярский © Марк Боярский Фуд-фотография. Марк Боярский

Сейчас, рассказывает он, самые продвинутые заказчики не хотят на снимке ничего лишнего, кроме тарелки, — убирают даже приборы. "Недавно мне много пришлось снимать для доставки. В заказах, конечно, не приносят приборы, но мне кажется, что они все равно могут присутствовать на снимке: это нелишняя деталь, которая поможет покупателю представить, как все должно выглядеть в идеале".

Что происходит с продуктами после съемки