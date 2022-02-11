https://ria.ru/20220211/fotografiya-1772288015.html

Ракурс и освещение: как сделать красивые фото для Instagram на телефон

Как фотографировать на телефон: правильно и красиво

Ракурс и освещение: как сделать красивые фото для Instagram на телефон

Сделать качественные фотографии на мобильный телефон, похожие на работу профессионала с дорогим оборудованием, - не так просто, но возможно. Как научиться... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:54

2022-02-11T14:54

2022-02-11T14:54

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сделать качественные фотографии на мобильный телефон, похожие на работу профессионала с дорогим оборудованием, - не так просто, но возможно. Как научиться красиво фотографировать на смартфон, как правильно выстроить композицию, что такое "режимное время" и другие хитрости - в материале РИА Новости.Как красиво фотографировать на телефонСмартфон уже давно стал неотъемлемой частью жизни человека, а фотосъемка - одна из самых востребованных его функций. Современные возможности телефона позволяют делать качественные фотографии, которые порой сложно отличить от тех, что сделаны на профессиональное оборудование. Главное в этом вопросе - следовать определенным правилам во время подготовки к съемке и в ее процессе.Подготовка линзыГрязная линза телефона – мутные и нечеткие фотографии. Проблему можно решить простым способом: перед началом съемки необходимо аккуратно протереть камеру мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.Положение рукВ процессе создания фото главное не торопиться. Чем спокойнее фотограф, тем лучше будет результат. Изначально следует определиться с тем, что нужно сфотографировать и выбрать удобную точку съемки. Эксперты настаивают на том, что держать телефон нужно двумя руками. Чем меньше лишних движений, тем больше вероятности получить качественное фото. Также в процессе съемки можно поставить телефон возле опоры (стол, стена и т.д.).Правила композицииЧем меньше лишних деталей в кадре, тем меньше потом придется обрезать снимок. Это снижает разрешение фотографии, поэтому нужно постараться его избегать. Необходимо на этапе съемки выстроить ту композицию, которую в итоге хочется получить. Поэтому эксперты рекомендуют заранее, до начала съемок, продумать, какие кадры нужно будет сделать.Даже те, кто не занимается профессионально фотографией, могут определить, неудачный вышел кадр или наоборот очень гармоничный. Секрет красоты снимков кроется в соблюдении правил композиции. Выделяют три основных: правило третей, равновесие, ракурс.Правило третейКадр делится условно на три части по горизонтали и на три по вертикали. Самые важные объекты фотографии нужно постараться привязать к пересечениям этих линий. Такие пересечения называются зрительными центрами. У большинства смартфонов есть встроенная функция вывода сетки на экран, что облегчает следование правилу третей.Во время съемки природы линию горизонта лучше расположить на одной из линий сетки. Закаты эксперты рекомендуют фотографировать с горизонтом на нижней линии, а живописные пейзажи – на верхней.РавновесиеОбъекты должны быть равномерно распределены по кадру, нельзя допускать, чтобы они сбивались в один угол. Еще одно обязательное условие для достижения равновесия – не заваливать горизонт.РакурсЭксперты рекомендуют обратить внимание на то, чтобы солнце не присутствовало в кадре и на фоне не было, как его называют фотографы, "фотомусора" (дорожные знаки, столбы и т.д).Из-за того, что люди видят мир с высоты своего роста, кадры с других ракурсов смотрятся более интересно и необычно. Выбор нестандартного ракурса помогает увидеть привычные сюжеты с новой стороны. Главное – проявить фантазию.Больше возможностей в выборе оптимального ракурса имеют телефоны с несколькими камерами.Фокус и экспозицияСовременные телефоны не перестают удивлять своим функционалом: они способны находить на фотографиях лица людей и фокусироваться на них, а также рассортировывают фото и видео по отдельным коллекциям.Если фотография получилась очень темной, ее можно "осветлить" практически в любом фоторедакторе. Но если изначально была неверно выстроена экспозиция, сделать кадр лучше будет очень сложно.Экспозиция включает в себя три параметра: светочувствительность, выдержку и диафрагму. Отрегулировать ее можно самостоятельно в камере телефона, нажимая на участки фотографии и передвигая специальный ползунок.Нередки случаи, когда получаются фотографии с засвеченными белыми участками, с которыми не может справиться ни один фоторедактор. Света настолько много, что не поможет даже затемнение фото. Чтобы избежать этого, в процессе съемки необходимо нажимать на самые светлые участки будущего кадра: камера автоматически отрегулирует экспозицию.ОсвещениеВ погоне за красивым кадром освещение играет немаловажную роль. Чтобы сделать хорошие портреты друзей, знакомых, клиентов, нужно избегать темных помещений. Желательно в таком случае подойти к окну. При этом окно должно располагаться позади фотографа, а не моделей. Иначе их лица будут плохо видны на снимке. Ночью лучше делать фотографии на улице: освещение уличных вывесок и фонарей в кадре будет смотреться красивее, чем свет от ламп накаливания или вспышки.Также не стоит упускать "режимное время" - сумерки, которые на снимке проявляются высокой яркостью неба и низким общим контрастом. В итоге на фотографии будут мягкие переходы от светлых и ярких участков, а также красиво подчеркнута рельефность пейзажей. Полуденный резкий свет портит общее впечатление о фотографии, так как он ложится "кусками" на отдельные участки кадра.В солнечный день хороший снимок сделать сложнее, так как яркий свет начинает мешать: люди щурятся, а другие детали фото могут выглядеть пересвеченными.В случаях, когда освещение не позволяет получить качественную проработку светов и теней, помочь решить такую проблему может режим HDR, который представлен на сегодняшний день в большинстве смартфонов. Он создает несколько снимков с разной экспозицией и объединяет их в одну фотографию, так кадр получается наиболее четким и контрастным. Обычно этот режим можно найти в настройках камеры, где возможно выбрать одну из трех настроек: вкл., откл., авто.Серия фотографийМожно смело делать несколько дублей одной и той же фотографии, ведь ненужные кадры легко удалить с телефона. Это позволит не упустить важный момент, а также увеличит вероятность сделать красивую фотографию. Во многих телефонах есть функция серийной съемки. Чтобы ее включить, нужно нажать и удерживать кнопку спуска.Использование зумаДля того чтобы добиться высокого качества фотографии, стоит отказаться от зума. Он полезен лишь в том случае, когда кадр создается профессиональным фотоаппаратом. Если съемка проводится на камеру телефона, то функция увеличения только испортит качество снимков.Лучше не приближать объект с помощью зума, а подходить к нему ближе. Если это невозможно, существует вариант обрезки фото (при этом не следует забывать про правило третей).Сейчас рынок техники переполнен телефонами с двумя, тремя и даже четырьмя камерами. Чем их больше, тем больше возможностей: одна камера отвечает за съемку с широким углом, другая – за зум и т.д.Как делать фото для InstagramАккаунт в Instagram пользователи воспринимают как лицо человека или компании, а визуальная составляющая – важный его атрибут. Для многих картинка имеет первостепенное значение во время подписки на аккаунт. Поэтому фотографии должны цеплять своей эстетикой и хорошей обработкой.Прежде чем определиться со стилем аккаунта, можно провести анализ страничек других пользователей и вдохновиться их идеями. Эксперты не рекомендуют выкладывать однообразный контент, ведь со временем подписчикам станет скучно смотреть на фото с одного и того же ракурса.СоветыНесколько рекомендаций от Максима Петрова, фотографа:Также специалисты рекомендуют не зацикливаться на чем-то одном, а пробовать себя в разных стилях. Это могут быть портреты, раскладки с едой, селфи, пейзажи и т.д. Не стоит бояться делать фото крупным планом – так можно получить больше интересных ракурсов.Чем разнообразнее будет контент в профиле, тем живее и красочнее будет выглядеть лента и выше вовлеченность зрителей.Чтобы фотографии были интересны другим пользователям, очень важно найти свой стиль. Для поисков вдохновения можно поискать аккаунты с интересными идеями в Instagram и в Pinterest.Обработка фотографийК функциям современных смартфонов относится не только создание фотографий, но и их обработка.Чтобы отредактировать кадр, нужно зайти во встроенный редактор и обратить внимание на четыре важных пункта:Эксперты не рекомендуют доводить показатели до предельных значений. Также не стоит забывать выравнивать горизонт и обрезать ненужные участки снимка.Как зарабатывать на фотографияхБольшинство молодых брендов и современных блогеров для своего продвижения используют контент, созданный с помощью смартфона. Прежде всего, это связано с тем, что организация такого процесса будет намного дешевле, чем съемка на профессиональное оборудование.Также к преимуществам съемки на телефон можно отнести оперативность процесса: нет необходимости перемещать снимки из памяти фотоаппарата на компьютер или ноутбук, добавлять их в редактор и только потом отправлять клиенту. Процесс обработки фотографий и создания контента через телефон в целом занимает намного меньше времени.Чтобы начать зарабатывать на своем увлечении, первым делом необходимо создать портфолио. Если не удается найти клиентов, то можно начать с бесплатных фотосессий и затем попросить оставить отзыв или сделать репост на социальные сети. Это первый шаг, который придаст уверенности начинающему фотографу.Усилить впечатление о себе как о профессионале помогут сертификаты с курсов по мобильной фотографии.

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https://ria.ru/20210528/foto-1734517470.html

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