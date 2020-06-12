Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.

"Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко. На первый взгляд может показаться, что не понятно, кого там назначили замом с согласования, и вроде не понятно, стоит ли за это сажать, но надо понимать, кто такой Семочко. Он - бандит", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По его словам, при Порошенко страна стала беднее на 30%, а сам Порошенко, по заниженным данных Forbes , стал богаче минимум вдвое.

"Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Да, я знаю, что многие останавливают генерального прокурора, внутри прокуратуры у многих сомнения по этому поводу, но генпрокурор приняла решение по этому поводу", - сказал Саакашвили.

В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе , семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.