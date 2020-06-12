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Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко
2020-06-12T21:40
ситуация на украине
петр порошенко
михаил саакашвили
одесская область
грузия
киев
в мире
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ситуация на украине, петр порошенко, михаил саакашвили, одесская область, грузия, киев, в мире

Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко

21:40 12.06.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал "молодцом" генерального прокурора Украины, которая "нашла в себе силы" возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
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"Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко. На первый взгляд может показаться, что не понятно, кого там назначили замом с согласования, и вроде не понятно, стоит ли за это сажать, но надо понимать, кто такой Семочко. Он - бандит", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
По его словам, при Порошенко страна стала беднее на 30%, а сам Порошенко, по заниженным данных Forbes, стал богаче минимум вдвое.
"Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Да, я знаю, что многие останавливают генерального прокурора, внутри прокуратуры у многих сомнения по этому поводу, но генпрокурор приняла решение по этому поводу", - сказал Саакашвили.
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"Второго такого нет". Зачем Саакашвили опять понадобился Киеву? В Тбилиси заявили, что пока не будут возвращать в Киев посла Грузии, отозванного после назначения Михаила Саакашвили на пост главы исполкома национального совета реформ Украины. Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.
Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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Фундамент для ссоры. Саакашвили отказался стать советником ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это "не его уровень". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоМихаил СаакашвилиОдесская областьГрузияКиевВ мире
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