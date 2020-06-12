Украина от статуса партнера в НАТО ничего не получит, считают в Севфеде

"Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств. Уверен, что никаких последствий это иметь не будет ни для экономического положения на Украине, ни для её безопасности, так как мирный процесс на Донбассе зависит не от позиции НАТО, а от политической воли Киева, которую он не проявляет",- сказал Морозов РИА Новости.