Украина от статуса партнера в НАТО ничего не получит, считают в Севфеде

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности, считает сенатор Олег Морозов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе рассматривают возможность предоставления в будущем Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
"Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств. Уверен, что никаких последствий это иметь не будет ни для экономического положения на Украине, ни для её безопасности, так как мирный процесс на Донбассе зависит не от позиции НАТО, а от политической воли Киева, которую он не проявляет",- сказал Морозов РИА Новости.
"Для Украины это лишь повод объявить, как её любят за океаном, и попытаться капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую поддержку",- заявил сенатор.