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Украина от статуса партнера в НАТО ничего не получит, считают в Севфеде
2020-06-12T19:38
ситуация на украине
дмитрий кулеба
олег морозов
нато
йенс столтенберг
киев
украина
в мире
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ситуация на украине, дмитрий кулеба, олег морозов, нато, йенс столтенберг, киев, украина, в мире

Украина от статуса партнера в НАТО ничего не получит, считают в Севфеде

19:38 12.06.2020
396
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКоробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в систему коллективной безопасности НАТО
Коробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в систему коллективной безопасности НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности, считает сенатор Олег Морозов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе рассматривают возможность предоставления в будущем Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
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НАТО рассказала о преимуществах Украины после получения статуса партнера
"Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств. Уверен, что никаких последствий это иметь не будет ни для экономического положения на Украине, ни для её безопасности, так как мирный процесс на Донбассе зависит не от позиции НАТО, а от политической воли Киева, которую он не проявляет",- сказал Морозов РИА Новости.
Он подчеркнул, что если в Киеве питают иные надежды на помощь альянса, то они "абсолютно пустые", а решение НАТО носит "сугубо пропагандистский" характер, поскольку в нем самом сказано, что речь не идёт о членстве в альянсе.
"Для Украины это лишь повод объявить, как её любят за океаном, и попытаться капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую поддержку",- заявил сенатор.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаОлег МорозовНАТОЙенс СтолтенбергКиевУкраинаВ мире
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