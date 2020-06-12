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Джонсон считает снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
2020-06-12T15:11
джордж флойд
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Круто же ведь... Пожинают то что посеяли... Теперь на своей шкуре пусть ощущают, то что сами в других странах творили... Когда в Украине сносили памятники, никто из них не сказал что это плевок в свою историю... А когда них сносят это значит плевок в историю
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, садик хан, борис джонсон, лейбористская партия великобритании, христофор колумб, великобритания, лондон, азия, уинстон черчилль, оксфорд, сша, в мире

Джонсон считает снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

15:11 12.06.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории страны, люди не могут подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В пятницу городские власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Уинстону Черчиллю, Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне. Во время акций в память погибшего американца Джорджа Флойда в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.
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"Факт того, что сегодня наш национальный монумент может быть под угрозой со стороны агрессивных протестующих является абсурдом и стыдом... Мы не можем пытаться редактировать или цензурировать наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас была другая история. Статуи в наших городах установлены прошлыми поколениями", - написал Джонсон в Twitter.
По словам премьер-министра, памятник Черчиллю на парламентской площади является постоянным напоминанием его вклада в дело спасения страны и Европы от фашистской и расисткой тирании.
"Да, иногда он высказывал мнения, неприемлемые сегодня, но он был героем и заслужил быть увековеченным в памятнике", - сказал Джонсон.
Он признал, что у людей могут быть разные взгляды на хорошее и плохое, а также различное видение исторических вопросов.
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"Памятники дают нам урок о нашем прошлом, со всеми его ошибками. Сносить их - это лгать о нашей истории и создавать пробелы в образовании будущих поколений", - отметил премьер.
Джонсон заявил, что понимает чувства тех, кто выходил на акции за права темнокожего населения на прошлой неделе, и разделяет их огорчение тем, что случилось с Флойдом в Миннесоте.
"Тем не менее, в этой стране (Британии) достигнут прогресс в борьбе с расизмом, и достаточно большой. Но мы признаем, что еще многое предстоит сделать. Однако совершенно ясно, что, к сожалению, в протестах лидерство перехватили настроенные на насилие экстремисты. Мы не будем мириться с атаками на полицию и актами насилия, подобным тем, которые мы наблюдали на прошлой неделе, они были омерзительными", - заключил премьер-министр.
Движение за права чернокожих Black Lives Matter планировало провести еще один - четвертый по счету - митинг в лондонском Гайд-парке в субботу, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в Лондон и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Возможно, митинг состоится в пятницу или в воскресенье, однако Black Lives Matter в заявлении говорит, что не поддерживает перенос акции из-за невозможности ее спланировать и из-за обеспокоенности вопросами безопасности.
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Снос памятников

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в Британии на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. Жертвой новой, активно поддержанной Лейбористской партией кампании, уже стала статуя судовладельца Роберта Миллигана, владевшего рабами. В Оксфорде несколько сотен человек требуют от администрации колледжа Oriel удалить с исторического фасада здания статую предпринимателя, империалиста и премьер-министра британской колонии на территории современной ЮАР Сесила Родса, которого критики называют архитектором апартеида.
Мэр Лондона лейборист Садик Хан создал специальную "Комиссию по разнообразию в общественной сфере" которая оценит, какие городские памятники следует удалить, какие сохранить, а какие возвести для того, чтобы напомнить о достижениях лондонцев, в частности, из числа чернокожих и этнических меньшинств. Главной задачей комиссии, по замыслу мэра, станет "расширение представительства" для чернокожих, выходцев из Азии, представителей национальных меньшинств, женщин, ЛГБТК+ и людей с ограниченными возможностями.
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Движение молодых лейбористов Лондона подготовило перечень исторических деятелей, жизнь которых следует изучить. В частности, это книготорговец и основатель больницы в центре Лондона Томас Гай, а также врач, натуралист и коллекционер Ганс Слоан, коллекция которого послужила основой для создания Британского музея и его именем названа одна из площадей. Лейбористы заявляют, что и Гай, и Слоан получали прибыль от работорговли. В "черный список" попал и лорд-мэр Уильям Бекфорд, также получавший деньги от работорговли.
Black Lives Matter требует сноса памятника Нельсону на колонне на Трафальгарской площади и памятника Христофору Колумбу в районе Белгравия на западе Лондона.
Географическое общество лондонского университета Imperial College 9 июня отказалось от имени Генри де ла Беша из-за того, что тот владел рабами. Де ла Беш является разработчиком методов геологических исследований и основателем Геологической службы Великобритании.
Городской совет Борнмута принял решение демонтировать статую британского военачальника и основателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла и отправить ее в хранилище из-за возмущений борцов за права чернокожих. Однако после того, как решение было озвучено, у статуи собрались местные жители и заявили, что не позволят этого сделать. Исполнение решения горсовета было временно приостановлено.
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В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСадик ХанБорис ДжонсонЛейбористская партия ВеликобританииХристофор КолумбВеликобританияЛондонАзияУинстон ЧерчилльОксфордСШАВ мире
Популярные комментарии
Круто же ведь... Пожинают то что посеяли... Теперь на своей шкуре пусть ощущают, то что сами в других странах творили... Когда в Украине сносили памятники, никто из них не сказал что это плевок в свою историю... А когда них сносят это значит плевок в историю
12 июня, 15:22
ЛЛЛекки Лек
1000000
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