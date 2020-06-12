В параде Победы в ЛНР примут участие более двух тысяч человек

"Мы продолжаем плановые тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На тренировках пешей колонны задействовано более 2 тысяч человек личного состава", - рассказал Лещенко.

"Все санитарные требования соблюдаются. Замена масок и перчаток производится каждые два часа в период тренировки. У личного состава, задействованного в тренировке, регулярно проводится забор проб на коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодняшний день зараженных коронавирусной инфекцией не выявлено", - уточнил начальник управления оборонного ведомства республики.