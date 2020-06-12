В параде Победы в ЛНР примут участие более двух тысяч человек

ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек примут участие в параде Победы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил журналистам начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня. В республике в связи с пандемией коронавируса был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества были перенесены на более поздний срок.
"Мы продолжаем плановые тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На тренировках пешей колонны задействовано более 2 тысяч человек личного состава", - рассказал Лещенко.
Он уточнил, что в парадные расчеты входят подразделения народной милиции, министерства внутренних дел и министерства чрезвычайных ситуаций. Также на торжественном шествии будут парадные расчеты "Молодой гвардии" и "Юнармии" и барабанная рота Луганского кадетского корпуса.
"Все санитарные требования соблюдаются. Замена масок и перчаток производится каждые два часа в период тренировки. У личного состава, задействованного в тренировке, регулярно проводится забор проб на коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодняшний день зараженных коронавирусной инфекцией не выявлено", - уточнил начальник управления оборонного ведомства республики.