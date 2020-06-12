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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200612/1572855801.html
В параде Победы в ЛНР примут участие более двух тысяч человек
2020-06-12T14:46
75 лет великой победы
ситуация в днр и лнр
юнармия
леонид пасечник
луганская народная республика
великая отечественная война (1941-1945)
молодая гвардия
луганск
в мире
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В параде Победы в ЛНР примут участие более двух тысяч человек

14:46 12.06.2020
2158
© РИА НовостиПодготовка к Параду Победы в ЛНР
Подготовка к Параду Победы в ЛНР
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек примут участие в параде Победы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил журналистам начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня. В республике в связи с пандемией коронавируса был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества были перенесены на более поздний срок.
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Вчера, 14:1175 лет Великой Победы
Участников парада Победы в ДНР регулярно тестируют на коронавирус
"Мы продолжаем плановые тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На тренировках пешей колонны задействовано более 2 тысяч человек личного состава", - рассказал Лещенко.
Он уточнил, что в парадные расчеты входят подразделения народной милиции, министерства внутренних дел и министерства чрезвычайных ситуаций. Также на торжественном шествии будут парадные расчеты "Молодой гвардии" и "Юнармии" и барабанная рота Луганского кадетского корпуса.
"Все санитарные требования соблюдаются. Замена масок и перчаток производится каждые два часа в период тренировки. У личного состава, задействованного в тренировке, регулярно проводится забор проб на коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодняшний день зараженных коронавирусной инфекцией не выявлено", - уточнил начальник управления оборонного ведомства республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11 июня, 16:5575 лет Великой Победы
Лавров информирует иностранных коллег о регламенте парада Победы в Москве
2402128
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75 лет Великой ПобедыСитуация в ДНР и ЛНРЮнармияЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВеликая Отечественная война (1941-1945)Молодая гвардияЛуганскВ мире
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