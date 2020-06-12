В ШОС вопрос Гонконга назвали внутренним делом Китая

"В связи с этим ШОС призывает внешние силы воздержаться от любых шагов, способных усугубить ситуацию в специальном административном районе Гонконг, КНР, и не создавать трудности в восстановлении на этой территории спокойствия и стабильности. Данная позиция ШОС остается неизменной, то есть все те меры, которые принимаются КНР для обеспечения безопасности на территории своей страны, являются ее внутренним делом", - заявил Норов на встрече с журналистами.