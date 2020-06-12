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В ШОС вопрос Гонконга назвали внутренним делом Китая
2020-06-12T14:15
владимир норов
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В ШОС вопрос Гонконга назвали внутренним делом Китая

14:15 12.06.2020
344
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) считает вопрос Гонконга внутренним делом Китая и призывает внешние силы воздержаться от вмешательства, заявил в пятницу генеральный секретарь организации Владимир Норов.
Он отметил, что еще в сентябре 2019 года в связи с возникшей тогда ситуацией в Гонконге генеральный секретарь ШОС сделал заявление, в котором отмечается, что Шанхайская организация сотрудничества неизменно выступает за укрепление верховенства международного права, неукоснительное соблюдение Устава ООН, прежде всего принципов невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, обеспечения интересов каждого государства.
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"В связи с этим ШОС призывает внешние силы воздержаться от любых шагов, способных усугубить ситуацию в специальном административном районе Гонконг, КНР, и не создавать трудности в восстановлении на этой территории спокойствия и стабильности. Данная позиция ШОС остается неизменной, то есть все те меры, которые принимаются КНР для обеспечения безопасности на территории своей страны, являются ее внутренним делом", - заявил Норов на встрече с журналистами.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
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