Афганистан остается предметом пристального внимания, заявил генсек ШОС

"Предметом пристального внимания ШОС остается развитие ситуации в Афганистане. Деятельность ШОС по афганскому направлению ведется по линии контактной группы "ШОС – Афганистан", - заявил Норов на встрече с журналистами.

Он отметил, что страны ШОС подчеркивают безальтернативность разрешения внутриафганского конфликта путем диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.

"В этой связи призываем к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - сказал Норов.

Он добавил, что в условиях запланированного вывода иностранных войск объективно возрастает значение государств региона и международных организаций в содействии выходу Афганистана на путь мирного развития.