Афганистан остается предметом пристального внимания, заявил генсек ШОС

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается предметом пристального внимания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в пятницу генеральный секретарь организации Владимир Норов.
"Предметом пристального внимания ШОС остается развитие ситуации в Афганистане. Деятельность ШОС по афганскому направлению ведется по линии контактной группы "ШОС – Афганистан", - заявил Норов на встрече с журналистами.
Он отметил, что страны ШОС подчеркивают безальтернативность разрешения внутриафганского конфликта путем диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.
"В этой связи призываем к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - сказал Норов.
Он добавил, что в условиях запланированного вывода иностранных войск объективно возрастает значение государств региона и международных организаций в содействии выходу Афганистана на путь мирного развития.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.