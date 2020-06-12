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Афганистан остается предметом пристального внимания, заявил генсек ШОС
2020-06-12T13:43
владимир норов
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владимир норов, шос, афганистан, пакистан, узбекистан, таджикистан, оон, в мире

Афганистан остается предметом пристального внимания, заявил генсек ШОС

13:43 12.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается предметом пристального внимания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в пятницу генеральный секретарь организации Владимир Норов.
"Предметом пристального внимания ШОС остается развитие ситуации в Афганистане. Деятельность ШОС по афганскому направлению ведется по линии контактной группы "ШОС – Афганистан", - заявил Норов на встрече с журналистами.
Флаг с эмблемой саммита ШОС
Вчера, 11:21
В саммите ШОС планируется участие главы ООН, лидеров Афганистана, Ирана
Он отметил, что страны ШОС подчеркивают безальтернативность разрешения внутриафганского конфликта путем диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.
"В этой связи призываем к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - сказал Норов.
Он добавил, что в условиях запланированного вывода иностранных войск объективно возрастает значение государств региона и международных организаций в содействии выходу Афганистана на путь мирного развития.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Вчера, 11:24
На саммите ШОС в Санкт-Петербурге планируется принять около 20 документов
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Владимир НоровШОСАфганистанПакистанУзбекистанТаджикистанООНВ мире
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