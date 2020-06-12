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Путин вручает медали Героя Труда в День России
2020-06-12T15:04
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празднование дня россии — 2020, леонид белых, леонид рошаль, владимир путин, общество

Путин вручает медали Героя Труда в День России

13:19 12.06.2020 (обновлено: 15:04 12.06.2020)
1620
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в День России медали Героя Труда, среди награждаемых - известный детский хирург Леонид Рошаль.
Церемония впервые проходит на открытом воздухе - на Поклонной горе в Москве.
В ходе церемонии Путин отметил, что Рошаль посвятил всего себя благородному делу спасения жизней детей. "Леонида Михайловича по праву называют золотыми руками и сердцем нашей медицины. Леонид Михайлович, вы всегда там, где трудно, все это очень хорошо знают, где требуется высокая квалификация, а подчас мужество, это мы тоже помним", - сказал глава государства.
Путин отметил, что Рошаль наполняет всех вокруг энергией добра. "Самого высокого признания заслуживает ваше непосредственное, деятельное участие в организации неотложной хирургической и травматологической помощи детям, вклад в развитие педиатрической науки и системы охраны детского здоровья", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Вчера, 13:36
"Пронзительное чувство Родины". Путин поздравил граждан с Днем России
Также особые слова Путин адресовал знаменитому актеру и режиссеру театра и кино Юрию Соломину. "Более 30 лет вы являетесь художественным руководителем Государственного академического Малого театра, сохраняете и приумножаете его традиции, воспитываете молодежь", - сказал президент. Он отметил, что Соломин состоялся как талантливый режиссер и блистательный актер.
Звание Героя Труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.
Первая церемония состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.
Президент еще в апреле подписал указ о награждении президента ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонида Рошаля. Также звания Героя Труда удостоены директор АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид Белых, тренер красноярского "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александр Моторин и худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.
С Днем России! Природа, люди и самые необычные уголки страны
© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

Журавлева Елена. Заповедная Мещёра, 2016
1 из 12

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО
© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

Щипкова Елена. Восход в Боголюбово, 2019
2 из 12

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО
© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

Рамазанов Рустам. Гроза над Гунибом, 2019
3 из 12

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО
© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

Грачев Андрей. Башенные комплексы Ингушетии, 2018
4 из 12

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО
© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

Севриновский Владимир. Балхарка, 2018
5 из 12

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

Кушнарев Владимир, Дарья, 2019
6 из 12

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

Васягина Екатерина. Встречая утро над Восточным Саяном, 2018
7 из 12

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО
© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

Войчук Владимир. Когда не спит вулкан, 2017
8 из 12

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

Толоконников Константин. Мост через реку Дон, 2019
9 из 12

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО
© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

Козлов Сергей. Горы, барханы и утренний свет, 2016
10 из 12

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО
© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

Сидоров Андрей. Весеннее противостояние, 2020
11 из 12

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО
© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

Мальгавко Алексей. Морская рыбалка, 2018
12 из 12

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО
1 из 12

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО
2 из 12

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО
3 из 12

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО
4 из 12

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО
5 из 12

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО
6 из 12

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО
7 из 12

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО
8 из 12

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО
9 из 12

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО
10 из 12

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО
11 из 12

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО
12 из 12

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО
1821009
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