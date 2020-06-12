Путин вручает медали Героя Труда в День России

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.
В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.
"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.
В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.
"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.
Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.
"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.
Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.
"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.
"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.
Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.
Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.
"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.
"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.
Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".
Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.
Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".
Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.
Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.
"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.
Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.
"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.
В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).
"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".
В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).
"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".
Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.
По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.
Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.
По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.
Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.
Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.
"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".
"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".
Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.
"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.
Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.
"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.
"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.
В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.
"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.
Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.
"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.
Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.
"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.
Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".
Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.
Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.
"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.
В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).
"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".
Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.
По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.
Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.
"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".
Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.
"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.