Путин вручает медали Героя Труда в День России

© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.