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РИА Новости
Туризм

След Богородицы и любовь черта: где найти мистические места России

08:00 08.10.2019 (обновлено: 16:59 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Знаменитый танцующий лес есть не только на Куршской косе в Калининградской области, но и под Рязанью. Считается, что среди этих необычных деревьев надо загадывать желания. Еще воплощать мечты помогут прикосновения к огромным камням и на реке Красивая Меча, и на Плещеевом озере, и в Москве. На Алтае придется пройти несколько кругов вокруг колонны каменной арки. О том, где искать мистические места в России, — в материале РИА Новости.

Лес пустился в пляс

Танцующий лес на Куршской косе — тысячи сосен, причудливым образом изогнутые, разветвленные и даже скрученные в спираль. Про это место ходит много легенд. Считается, что, если пройти сквозь изгиб ствола, можно выйти замуж или развестись — смотря что требуется. Не исключено, что какой-то силой обладает и кора сосен — уж очень часто ее обрывают в последнее время.
"Чтобы защитить деревья, их пришлось огородить, — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова. — Кстати, удивительный факт: у вновь посаженных искривлений нет".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоТанцующий лес на Куршской косе в Калининградской области
 Танцующий лес на Куршской косе в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Танцующий лес на Куршской косе в Калининградской области
Похожий, только не танцующий, а прозванный пьяным лес есть недалеко от Москвы, под Рязанью. "В 1971 году тут прошел вихрь — по одной из версий, именно после этого погнулись стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница — в соседней березовой роще деревья прямые", — поясняет Светлана.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйУчасток аномального леса — пьяный лес — в окрестностях села Тырново в Шиловском районе Рязанской области
Участок аномального леса (пьяный лес) в окрестностях села Тырново в Шиловском районе Рязанской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Участок аномального леса — пьяный лес — в окрестностях села Тырново в Шиловском районе Рязанской области
Еще говорят, что тут растут танцующие грибы. Добраться и проверить несложно: от Москвы до поселка Шилово примерно 300 километров, а от Рязани — 100.

Камни-гуси, камни-девы и камни-кони

В Москве магическими считаются Гусь-камень и Девий камень в Голосовом овраге в музее-заповеднике "Коломенское". По легендам, первый дает мужскую силу, а второй лечит от женских недугов и помогает забеременеть.
По рассказам экскурсоводов Переславля-Залесского, кому-то помог стать родителями и легендарный Синий камень (сохранился с языческих времен).
Христиане пытались его зарыть, перевезти, но он необъяснимым образом снова оказывался на берегу. Сейчас священный мегалит находится на территории национального парка "Плещеево озеро".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСиний камень — часть древнего языческого святилища мерян и славян близ Плещеева озера
Синий камень - древнее святилище мерян и славян. Часть языческого святилища близ Плещеева озера
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Синий камень — часть древнего языческого святилища мерян и славян близ Плещеева озера
"Многие верят, что благодаря камню их желания сбылись, — отмечает гид-экскурсовод из Переславля, пожелавшая остаться неназванной. — Мне признавались: "Были тут много лет назад, желания загадывали. Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".
Еще один знаменитый мегалит — Конь-камень — стоит на трех опорах на берегу реки Красивая Меча в Тульской области. Это недалеко от трассы М-4 "Дон", ориентир — село Солдатское. Подъезд — по грунтовке. "Клалися в судно на Мече, у Каменного коня", — первое упоминание о камне датируется 1499 годом.
CC BY-SA 3.0 / Artem Bessonov 1980 / Конь-камень на реке Красивая Меча, возле села Козье
Конь-камень на реке Красивая Меча возле села Козье
CC BY-SA 3.0 / Artem Bessonov 1980 /
Конь-камень на реке Красивая Меча, возле села Козье
"Даже современники порой верят, что этот камень помогает женщине зачать ребенка, а мужчине — получить силу. На камне есть выемка, ориентированная на солнце в период солнцестояния, — говорит Светлана Потапова. — Местные жители до сих пор считают, что возле камня нельзя пасти скот".

Черт и крестьянская дочь

В Козельском районе Калужской области, в нацпарке "Угра", есть Чертово городище. "На небольшом участке — нагромождение огромных валунов. По одной из легенд, великан из камней сложил себе жилище, но потом его разрушили", — объясняет Светлана Потапова. Другое предание гласит, что это подарок черта возлюбленной — крестьянской дочери. Она поставила условие: за ночь возвести дворец. Черт призвал на помощь нечисть, которая принялась за строительство, но, испугавшись утреннего пения петуха, побросала камни.
По словам Светланы, в древности эти валуны использовали для ритуалов, на многих камнях есть дырки, выемки. Считается, что именно в Чертовом городище в XVI веке разбойник Кудеяр спрятал клад. Тут реликтовые растения, в том числе — светящийся мох (схистостега).
CC BY-SA 3.0 / Cospi / Чертово городище в Козельском районе Калужской области, в национальном парке "Угра"
Чертово городище в Козельском районе Калужской области в национальном парке Угра
CC BY-SA 3.0 / Cospi /
Чертово городище в Козельском районе Калужской области, в национальном парке "Угра"

"Драконовское" здоровье и запрет на колеса

На острове Ольхон на озере Байкал есть скала Шаманка, а в ней — сквозная извилистая пещера. Входить туда мог только бурятский шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, только верхом или на санях. К пещере не имели право приближаться женщины (иначе у них не будет потомства) и родственники недавно умершего человека.
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В Чемальском районе Республики Алтай тоже есть скала Шаманов. "Тут периодически собираются шаманы на совместные камлания, — рассказывает руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — После одного такого собрания на Алтае целый год стояла хорошая погода".
Пара мистических объектов есть в Алтайском крае, в районе Тавдинских пещер. Например, Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти колонну арки три раза — тогда загаданное сбудется.
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Рядом — пещера Ноздри Дракона. Легенда гласит, что если войти в правую ноздрю и выйти из левой, то получишь "драконовское" здоровье.

Китеж-град и Богородица

Одно из самых легендарных мест в Нижегородской области — озеро Светлояр, на дно которого, по преданиям, опустился Китеж-град во время татаро-монгольского нашествия. "Удивительная особенность Светлояра — невероятно чистая вода, — объясняет Светлана Потапова. — Она не цветет, не пахнет и невероятно вкусная".
Есть на озере и камень-следовик, на котором, по одной из местных легенд, оставила след Богородица. Неподалеку — церковь Казанской иконы Божией Матери. Многие паломники не только посещают храм, но и стараются прикоснуться к камню.
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