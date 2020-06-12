Путин поздравил россиян с праздником

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России

"Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов , от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <...> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — отметил президент.

Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Президент поучаствовал в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Москве, а позже вручил награды Героям Труда. На мероприятии присутствовали глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.