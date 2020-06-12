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Путин поздравил россиян с праздником
2020-06-12T15:26
празднование дня россии — 2020
день россии
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200612/1572849688.html
Хочется с размахом обнуление отметить. Только о праздниках, да о парадах думки, других забот нет, конечно же.
188
Праздник странный. День независимости РСФСР от ссср. Сделали бы нормальный праздник в честь распада ссср. Вот это настоящий повод для радости.
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празднование дня россии — 2020, день россии, владимир путин, общество

Путин поздравил россиян с праздником

13:11 12.06.2020 (обновлено: 15:26 12.06.2020)
6333
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
"Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <...> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — отметил президент.
Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".
Президент поучаствовал в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Москве, а позже вручил награды Героям Труда. На мероприятии присутствовали глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
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С Днем России! Природа, люди и самые необычные уголки страны
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.
Кроме того, 12 июня 1991 года прошли первые в российской истории всенародные прямые выборы президента, по итогам которых президентом стал Борис Ельцин.
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73420448285
Обсудить 123
Празднование Дня России — 2020День РоссииВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Хочется с размахом обнуление отметить. Только о праздниках, да о парадах думки, других забот нет, конечно же.
12 июня, 13:30
АШАлексей Шипарев
109610171
Праздник странный. День независимости РСФСР от ссср. Сделали бы нормальный праздник в честь распада ссср. Вот это настоящий повод для радости.
12 июня, 13:34
eepsilon
271710696
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