Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки на праздновании Дня России в Челябинске
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В июне в нашей стране отмечается День России. Как отдыхаем в июне 2021 года, сколько официальных выходных дней в месяце, как изменится производственный календарь и что это за праздник — в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в июне 2021 года
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчастники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Решение, как отдыхаем в июне, принимают федеральные власти на основании Трудового кодекса Российской Федерации. Правительство устанавливает выходные в июне в зависимости от того, на какой день недели выпадает государственный праздник День России, который отмечается 12 июня.
День России выходной или рабочий день?
В 2021 году эта дата приходится на субботу. В связи с этим решено, что праздничных дней в июне будет три. Таким образом, работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13, и 14 июня.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Перенос выходных дней
Поскольку День России в 2021 году выпадает на выходной, закон предусматривает добавление еще одного нерабочего дня в июне для россиян. Совпадение выходного и нерабочего праздничного дней регламентируется статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
По ней отдых переносится на следующий после праздничного рабочий день. Согласно этому правилу дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число.
Переносов выходных дней в июне 2021 года не будет.
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Сокращенные рабочие дни в июне
На основании трудового законодательства, перед праздничным выходным днем рабочий день должен заканчиваться раньше на 1 час. Праздники в июне 2021 года не исключение.
Поскольку 12 июня — это суббота, то на законодательном уровне 11 июня считается сокращенным днем (он является последним рабочим перед трехдневными праздничными выходными в июне).
Праздник День России
Проекция на стене Московского Кремля к Дню России
О празднике
День России — это государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. День России отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений.
Сколько лет празднику?
День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране.
Покровский собор на Красной площади в Москве.
12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета РФ, как "День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ". 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.
Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Чем важен праздник?
Принято считать, что с принятием Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
В настоящее время праздник 12 июня имеет патриотические черты и является символом национального единения народа России. Его называют праздником свободы, гражданского мира, закона и справедливости, считают символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее державы.
День России отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями, фестивалями, выставками и концертами для людей разных возрастов по всей стране. Традицией празднования является ежегодная церемония награждения учрежденной в 1992 году Государственной премией РФ в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. А с 2007 года по всей стране проходит акция "Российский триколор": жителям раздают ленточки или флажки в цветах национального флага.
25 декабря 2020, 17:49Новый год—2021Опубликован календарь выходных на 2021 год