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Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
В июне в нашей стране отмечается День России. Как отдыхаем в июне 2021 года, сколько официальных выходных дней в месяце, как изменится производственный... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:12
2021-05-13T20:12
россия
день россии
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В июне в нашей стране отмечается День России. Как отдыхаем в июне 2021 года, сколько официальных выходных дней в месяце, как изменится производственный календарь и что это за праздник — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июне 2021 годаРешение, как отдыхаем в июне, принимают федеральные власти на основании Трудового кодекса Российской Федерации. Правительство устанавливает выходные в июне в зависимости от того, на какой день недели выпадает государственный праздник День России, который отмечается 12 июня.День России выходной или рабочий день?В 2021 году эта дата приходится на субботу. В связи с этим решено, что праздничных дней в июне будет три. Таким образом, работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13, и 14 июня.Перенос выходных днейПоскольку День России в 2021 году выпадает на выходной, закон предусматривает добавление еще одного нерабочего дня в июне для россиян. Совпадение выходного и нерабочего праздничного дней регламентируется статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.По ней отдых переносится на следующий после праздничного рабочий день. Согласно этому правилу дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число.Переносов выходных дней в июне 2021 года не будет.Сокращенные рабочие дни в июнеНа основании трудового законодательства, перед праздничным выходным днем рабочий день должен заканчиваться раньше на 1 час. Праздники в июне 2021 года не исключение.Поскольку 12 июня — это суббота, то на законодательном уровне 11 июня считается сокращенным днем (он является последним рабочим перед трехдневными праздничными выходными в июне).Праздник День РоссииО праздникеДень России — это государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. День России отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений. Сколько лет празднику?День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране.12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета РФ, как "День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ". 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Чем важен праздник?Принято считать, что с принятием Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.В настоящее время праздник 12 июня имеет патриотические черты и является символом национального единения народа России. Его называют праздником свободы, гражданского мира, закона и справедливости, считают символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее державы.День России отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями, фестивалями, выставками и концертами для людей разных возрастов по всей стране. Традицией празднования является ежегодная церемония награждения учрежденной в 1992 году Государственной премией РФ в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. А с 2007 года по всей стране проходит акция "Российский триколор": жителям раздают ленточки или флажки в цветах национального флага.
https://ria.ru/20210107/gordost-1592211547.html
https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html
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россия, день россии, общество

Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России

20:12 13.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки на праздновании Дня России в Челябинске
Девушки на праздновании Дня России в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В июне в нашей стране отмечается День России. Как отдыхаем в июне 2021 года, сколько официальных выходных дней в месяце, как изменится производственный календарь и что это за праздник — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в июне 2021 года

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчастники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Решение, как отдыхаем в июне, принимают федеральные власти на основании Трудового кодекса Российской Федерации. Правительство устанавливает выходные в июне в зависимости от того, на какой день недели выпадает государственный праздник День России, который отмечается 12 июня.

День России выходной или рабочий день?

В 2021 году эта дата приходится на субботу. В связи с этим решено, что праздничных дней в июне будет три. Таким образом, работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13, и 14 июня.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России

Перенос выходных дней

Поскольку День России в 2021 году выпадает на выходной, закон предусматривает добавление еще одного нерабочего дня в июне для россиян. Совпадение выходного и нерабочего праздничного дней регламентируется статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
По ней отдых переносится на следующий после праздничного рабочий день. Согласно этому правилу дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число.
Переносов выходных дней в июне 2021 года не будет.
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Сокращенные рабочие дни в июне

На основании трудового законодательства, перед праздничным выходным днем рабочий день должен заканчиваться раньше на 1 час. Праздники в июне 2021 года не исключение.
Поскольку 12 июня — это суббота, то на законодательном уровне 11 июня считается сокращенным днем (он является последним рабочим перед трехдневными праздничными выходными в июне).

Праздник День России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроекция на стене Московского Кремля к Дню России
Проекция на стене Московского Кремля к Дню России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Проекция на стене Московского Кремля к Дню России

О празднике

День России — это государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. День России отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений.

Сколько лет празднику?

День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокровский собор на Красной площади в Москве.
Покровский собор на Красной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покровский собор на Красной площади в Москве.
12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета РФ, как "День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ". 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.
Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

Чем важен праздник?

Принято считать, что с принятием Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
В настоящее время праздник 12 июня имеет патриотические черты и является символом национального единения народа России. Его называют праздником свободы, гражданского мира, закона и справедливости, считают символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее державы.
День России отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями, фестивалями, выставками и концертами для людей разных возрастов по всей стране. Традицией празднования является ежегодная церемония награждения учрежденной в 1992 году Государственной премией РФ в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. А с 2007 года по всей стране проходит акция "Российский триколор": жителям раздают ленточки или флажки в цветах национального флага.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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