Минкомсвязь сообщила о новых вывозных рейсах из Шри-Ланки, США и Ирана

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ сообщила о новых вывозных рейсах с гражданами России из Нью-Йорка и Тегерана. Минкомсвязь РФ сообщила о новых вывозных рейсах с гражданами России из Коломбо

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию : рейс Тегеран – Москва запланирован на 16 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщил представитель ведомства в Telegram-канале "Госуслуги: Иран - РФ".

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса AFL Нью-Йорк – Москва запланирован на 17 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщается в Telegram-канале "Госуслуги: Америка - РФ".

Этот перелет также возможен только для граждан России, которые проживают перечисленных выше регионах.

"Вылет рейса SDM Коломбо – Москва запланирован на 18 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - говорится в Telegram-канале "Госуслуги: Шри-Ланка - РФ".

Этот перелет возможен для всех граждан России.