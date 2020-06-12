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Минкомсвязь сообщила о новых вывозных рейсах из Шри-Ланки, США и Ирана
2020-06-12T10:07
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
ульяновская область
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), ульяновская область, шри-ланка, сша, общество

Минкомсвязь сообщила о новых вывозных рейсах из Шри-Ланки, США и Ирана

10:07 12.06.2020
248
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ сообщила о новых вывозных рейсах с гражданами России из Коломбо, Нью-Йорка и Тегерана.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: рейс Тегеран – Москва запланирован на 16 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщил представитель ведомства в Telegram-канале "Госуслуги: Иран - РФ".
Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса AFL Нью-Йорк – Москва запланирован на 17 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - сообщается в Telegram-канале "Госуслуги: Америка - РФ".
Пассажирский самолет в небе
10 июня, 14:45Распространение нового коронавируса
В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Бали в Россию
Этот перелет также возможен только для граждан России, которые проживают перечисленных выше регионах.
"Вылет рейса SDM Коломбо – Москва запланирован на 18 июня 2020 (номер рейса и время уточняются)", - говорится в Telegram-канале "Госуслуги: Шри-Ланка - РФ".
Этот перелет возможен для всех граждан России.
Представитель Минкомсвязи призвал всех желающих улететь зарегистрироваться на сайте Госуслуг.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Ульяновская областьШри-ЛанкаСШАОбщество
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