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День России отметят праздничным концертом и патриотическими флэшмобами
2020-06-12T01:41
россия
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общество
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россия, день россии, общество

День России отметят праздничным концертом и патриотическими флэшмобами

00:12 12.06.2020 (обновлено: 01:41 12.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники праздничного концерта, посвященного Дню России
Участники праздничного концерта, посвященного Дню России
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники праздничного концерта, посвященного Дню России. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России 12 июня отметят по все стране: в столице состоится праздничный концерт, в регионах будут организованы онлайн-флэшмобы и патриотические акции.
День России приурочен к принятию в 1990 году Декларации о государственном суверенитете страны. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день стал праздничным.
В 1994 году День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

Какие мероприятия ожидаются

Президент Владимир Путин в День России лично примет участие в ряде праздничных мероприятий: в награждении Героев Труда и церемонии подъема флага на Поклонной горе.
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Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт "Мы – вместе!" Зрителями на концерте станут волонтеры, оказывающие помощь в период пандемии коронавируса. Все они уже сдали тесты на COVID-19, а артисты пройдут тестирование во время подготовки к концерту. В ходе концерта будет соблюдена дистанция - она будет даже больше положенных 1,5 метра.
Широко отметить праздник намерены политические партии и общественные движения - соблюдая при этом необходимые санитарные меры в связи с пандемией коронавируса.
"Мы обязательно отметим День России и проведем торжественное собрание по этому случаю в актовом зале Института мировых цивилизаций. Мы продолжаем соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, поэтому соберутся только депутаты, все будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, в масках и перчатках. Я выступлю с речью, потом все желающие смогут тоже высказаться, мы пригласим СМИ, проведем прямой эфир в социальных сетях", - рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Единая Россия" в этот день по всей стране проведет ряд праздничных мероприятий, в частности, активисты партии будут раздавать ленты триколора всем гражданам - там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Партия организует две крупные акции - "Флаг России - в каждый дом" и #ОкнаРоссии. Участники разместят на фасадах и в окнах домов не только российский триколор, но и тематические рисунки.
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Целый ряд праздничных акций готовит ко Дню России Общероссийский народный фронт. Так, в регионах пройдут масштабные акции по приготовлению русского пирога как "символа дня", на Саяно-Шушэнской ГЭС появится самое большое в мире граффити с названием страны. Граффити в честь России также появятся и за рубежом: в Барселоне, Лондоне и американском штате Техас. А в более чем 40 российских регионах пройдут символические поднятия флага России, в том числе на острове Кижи, мысе Ласпи в Севастополе, на Куршской косе в Калининграде.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в музыкальном онлайн-флэшмобе "Молодежки ОНФ". Для этого надо будет снять видеоролик с исполнением песни "От чего так в России березы шумят" и опубликовать в соцсетях с соответствующими хэштегами. Как отметили в движении, эта песня выбрана потому, что русский пейзаж с березой - это одна из главных ассоциаций, возникающих при мыслях о России.
У российских школьников и студентов также будет возможность принять участие во флэшмобе "Расскажи о Родине", который организует Российский союз молодежи. Для этого им нужно будет снять и выложить в соцсетях фото и видео о любимых достопримечательностях своего региона.
Заранее подготовился к празднованию Союз журналистов России. Накануне, 11 июня, организация провела флэшмоб, в рамках которого корреспонденты региональных СМИ сфотографировались на фоне российского триколора. Участие в акции, как сообщается на официальном сайте СЖР, приняли члены региональных отделений из Кабардино-Балкарии, Кубани, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Еврейской автономной области, Волгограда и других регионов.
Президент РФ Владимир Путин
9 июня, 13:06
Путин проведет публичное мероприятие в День России
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