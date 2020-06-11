В Пензе пациентке с тяжелой формой COVID-19 перелили антиковидную плазму

В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.