Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572836676.html
В Пензе пациентке с тяжелой формой COVID-19 перелили антиковидную плазму
2020-06-11T22:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пенза
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_73314dcbbcfdcf2cb94f90d46a28ef50.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572730475.html
https://ria.ru/20200610/1572772106.html
пенза
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572836676.html?chat_room_id=1572836676
Новости
ru-RU
514
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_73314dcbbcfdcf2cb94f90d46a28ef50.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_240:0:1680:1080_1200x0_80_0_0_400b8d23df69a96767991b1ad69c5949.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804971_420:0:1500:1080_1200x0_80_0_0_1470e4156bd50d31e9d503239e6d80da.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пенза, общество

В Пензе пациентке с тяжелой формой COVID-19 перелили антиковидную плазму

22:48 11.06.2020
514
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы
Заготовка антиковидной плазмы
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Первую пациентку с тяжелой формой коронавирусной инфекции в Пензе начали лечить с помощью переливания плазмы переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.
В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
10 июня, 10:54
Новый антиковид. В России выпустят препарат на основе плазмы крови
"Производство плазмы от доноров, которые уже переболели COVID-19 и имеют антитела, начато в пензенском областном клиническом центре крови. Донорский продукт начали применять для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии. Первая доза плазмы перелита пациентке пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что центр крови формирует реестр потенциальных доноров антиковидной плазмы, обследуя их на наличие антител к COVID-19.
"После заготовки иммунная плазма подвергается процедуре патогенредукции и передается в лечебное учреждение по требованию для клинического использования. Переливание антиковидной патогенредуцированной плазмы может спасти жизнь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
Всего в области лабораторно подтверждено 3432 случая коронавируса. Скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2823.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Санкт-Петербург
10 июня, 19:14Распространение нового коронавируса
Медик рассказал о переливании плазмы пациентам с COVID-19 в Петербурге
801100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензаОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Мужчина пьет воду
Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
"Добивают упавшего". Рената Литвинова заступилась за Ефремова
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил, почему пока не стоит ходить в гости
Поливальные машины на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
Рекорд тепла в Москве в четверг побит не был, заявил синоптик
Хирург Николай Иванович Пирогов
В РПЦ ответили на предложение канонизировать хирурга Пирогова
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Саратове пожарные устранили тление бывшего мусорного полигона
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лента новостейМолния