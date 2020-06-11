https://ria.ru/20200611/1572836676.html
В Пензе пациентке с тяжелой формой COVID-19 перелили антиковидную плазму
2020-06-11T22:48
2020-06-11T22:48
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пенза, общество
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости.
Первую пациентку с тяжелой формой коронавирусной инфекции в Пензе
начали лечить с помощью переливания плазмы переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.
В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.
"Производство плазмы от доноров, которые уже переболели COVID-19 и имеют антитела, начато в пензенском областном клиническом центре крови. Донорский продукт начали применять для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии. Первая доза плазмы перелита пациентке пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что центр крови формирует реестр потенциальных доноров антиковидной плазмы, обследуя их на наличие антител к COVID-19.
"После заготовки иммунная плазма подвергается процедуре патогенредукции и передается в лечебное учреждение по требованию для клинического использования. Переливание антиковидной патогенредуцированной плазмы может спасти жизнь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
Всего в области лабораторно подтверждено 3432 случая коронавируса. Скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
, выздоровели 2823.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.