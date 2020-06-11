Оператор поездов в Крым начал продавать билеты по новым направлениям

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) - в четверг открыла продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска, сообщили РИА Новости в компании.
"Продажа билетов на анонсированные маршруты открыта сегодня. На текущий момент продано более 4 тысяч билетов на поезда "Таврия" по новым направлениям", - сообщили в ГСЭ. Фирменные поезда "Таврия" в настоящее время курсируют в Крым через мост из городов материковой России из Санкт-Петербурга и Москвы. Летом текущего года компания запускает новые маршруты.
В частности, поезд №75/76 Симферополь-Екатеринбург будет курсировать раз в неделю и следовать через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.
Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.
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