Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572831880.html
Оператор поездов в Крым начал продавать билеты по новым направлениям
2020-06-11T20:35
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156280/73/1562807324_0:111:3072:1839_1200x0_80_0_0_fa74f9371b1f7b9af870fb1b6769e88f.jpg
https://ria.ru/20200420/1570304843.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564043107.html
1
республика крым
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572831880.html?chat_room_id=1572831880
Новости
ru-RU
459
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156280/73/1562807324_0:111:3072:1839_1200x0_80_0_0_fa74f9371b1f7b9af870fb1b6769e88f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156280/73/1562807324_167:0:2898:2048_1200x0_80_0_0_bac1a799781a48f2d04fda49c252e9d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156280/73/1562807324_508:0:2556:2048_1200x0_80_0_0_c98e1445941f60ca7335bb7ef48cafa2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, общество

Оператор поездов в Крым начал продавать билеты по новым направлениям

20:09 11.06.2020 (обновлено: 20:35 11.06.2020)
459
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) - в четверг открыла продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска, сообщили РИА Новости в компании.
"Продажа билетов на анонсированные маршруты открыта сегодня. На текущий момент продано более 4 тысяч билетов на поезда "Таврия" по новым направлениям", - сообщили в ГСЭ. Фирменные поезда "Таврия" в настоящее время курсируют в Крым через мост из городов материковой России из Санкт-Петербурга и Москвы. Летом текущего года компания запускает новые маршруты.
Здание железнодорожного вокзала Феодосии
20 апреля, 15:39Распространение нового коронавируса
Запуск поездов в Крым из других регионов перенесли из-за коронавируса
В частности, поезд №75/76 Симферополь-Екатеринбург будет курсировать раз в неделю и следовать через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.
Поезд №141/142 Екатеринбург-Симферополь будет курсировать также раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля.
Поезд №525/526 Симферополь-Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. Он будет проходить через Минеральные Воды, Армавир и Краснодар. Первый состав из Симферополя отправится 29 июня, из Кисловодска - 1 июля.
Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
30 января, 09:56
Оператор поездов в Крым отреагировал на санкции США
1200000
Обсудить 1
Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Прокуратуры России
В Саратове завели дело на "авторитета" Бесо Руставского
Стефан Дюжаррик
В ООН обеспокоены решением США по санкциям из-за расследований МУС
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Логотип компании Apple на магазине Apple Store в Нью-Йорке
Раскрыты планы Apple выпустить девять новых iPhone
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Виды Саратова. Архивное фото
В Саратове разрешили гулять по набережным, но оставили закрытыми парки
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Официальный представитель СК Светлана Петренко
Представителю СК Светлане Петренко присвоили звание генерал-майора
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
Лента новостейМолния