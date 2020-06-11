СК проверит сообщение о препятствии работе МИЦ "Известия" в Норильске

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет по Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов МИЦ "Известия" со стороны представителей АО "НТЭК" (ПАО "Норникель"), сообщили в пресс-службе мультимедийного информационного центра (МИЦ).

МИЦ "Известия" ─ первый в России частный мультимедийный информационный центр, объединяющий редакционные и технологические возможности новостных служб телеканалов РЕН, "Пятый канал" и газеты "Известия". Центр также включает в себя новый интернет-портал IZ.ru.

"Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов МИЦ "Известия" со стороны представителей АО "НТЭК" (ПАО "Норникель"). Следствие проверит действия заместителя генерального директора АО "НТЭК" И.Коробкина, который вместе с другими представителями дочерней компании ПАО "Норильский никель" препятствовал съемке репортажа о разливе нефтепродуктов, произошедшего в Норильске 29 мая 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Пятого июня, как напомнили в пресс-службе, съемочная группа МИЦ "Известия" снимала репортаж в районе устья реки Амбарная, который впоследствии вышел на телеканале "РЕН ТВ" в итоговой программе "Добров в эфире".

"В ходе работы журналистов представители АО "НТЭК", в том числе И. Коробкин, всячески пытались помешать съемке, предпринимали попытки задержать оператора и корреспондента "МИЦ "Известия" и даже похитили штатив, принадлежащий телекомпании. Кадры похищения штатива и попыток руководства АО "НТЭК" задержать съемочную группу МИЦ "Известия" были показаны в рамках сюжета в программе "Добров в эфире" 7 июня на телеканале "РЕН ТВ", - указано в пресс-релизе.

"Во время нашей работы в штабе по устранению последствий аварии на ТЭЦ №3 в Норильске сотрудник в куртке АО "НТЭК" без разрешения членов съемочной группы "Известий" забрал и, видимо, спрятал штатив, принадлежащий нашей компании. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы задержать нашу съемочную группу. При этом заместитель генерального директора АО "НТЭК" Игорь Коробкин отказывался сообщить, где находится дорогостоящее съемочное оборудование. Только спустя какое-то время и наших поисков по всей территории лагеря, штатив наконец вернули, так и не сказав, где он все это время был", - цитирует пресс-служба слова корреспондента МИЦ "Известия" Виталия Ханина.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия , как добавили в пресс-службе, осуществит проверку законности действий работников АО "НТЭК".