https://ria.ru/20200611/1572804204.html
Трутнев поручил главе Якутии представить программу роста экономики
2020-06-11T13:36
2020-06-11T13:36
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
юрий трутнев
экономика
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республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, юрий трутнев, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
поручил главе Якутии Айсену Николаеву
представить в правительство РФ проект плана по обеспечению роста экономики, восстановлению занятости и доходов населения республики, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Республики Саха
(Якутия) в режиме видеоконференцсвязи.
"Потенциал Якутии достаточно высокий. Нужно развивать социальную сферу. Отдельный вопрос – достижение целей и показателей национальных проектов. Хочу подчеркнуть, что контроль по Дальнему Востоку будет организован отдельный. Есть поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Установленные показатели должны быть выполнены в каждом дальневосточном регионе. Для этого, в частности, надо составить программу выхода Якутии на устойчивую траекторию развития социальной сферы", - передает слова Трутнева пресс-служба.
По итогам совещания вице-премьер поручил Николаеву представить в правительство РФ проект плана действий, обеспечивающего рост экономики, восстановление занятости и доходов населения и долгосрочные структурные изменения в Республике Саха (Якутия).
Также Трутнев поручил Минстрою России представить в правительство РФ предложения о внесении изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие жилищного строительства, предусмотрев возможность строительства подводящих сетей инженерной инфраструктуры к границам развиваемой территории.