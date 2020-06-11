Трутнев поручил главе Якутии представить программу роста экономики

"Потенциал Якутии достаточно высокий. Нужно развивать социальную сферу. Отдельный вопрос – достижение целей и показателей национальных проектов. Хочу подчеркнуть, что контроль по Дальнему Востоку будет организован отдельный. Есть поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Установленные показатели должны быть выполнены в каждом дальневосточном регионе. Для этого, в частности, надо составить программу выхода Якутии на устойчивую траекторию развития социальной сферы", - передает слова Трутнева пресс-служба.