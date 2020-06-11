РЖД вернут в расписание все отмененные из-за COVID-19 "Сапсаны"

"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там подтвердили, что, как и до отмен, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар поездов и до 15 пар по выходным.