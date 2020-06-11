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РЖД вернут в расписание все отмененные из-за COVID-19 "Сапсаны"
2020-06-11T13:57
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РЖД вернут в расписание все отмененные из-за COVID-19 "Сапсаны"

12:41 11.06.2020 (обновлено: 13:57 11.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РЖД с 24 июня вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов и подтвердили в компании.
Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода. С 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом было увеличено до 8 пар в день (16 рейсов) и вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Такой график действовал до 24 июня.
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Согласно данным приложения РЖД, на 23 июня в расписании между Москвой и Санкт-Петербургом стоят 9 "Сапсанов", в том числе один из Нижнего Новгорода. На 24 июня - уже 13 рейсов. Такое количество рейсов в соответствующие дни значится и в обратном направлении.
"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там подтвердили, что, как и до отмен, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар поездов и до 15 пар по выходным.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.
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РЖД сообщали весной, что при улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров. В начале июня в пресс-службе компании РИА Новости сообщали, что холдинг РЖД в июле-августе 2020 года планирует вернуть более 60% летних поездов в России, отменённых ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровКоронавирусыРЖДВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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