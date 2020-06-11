Путину направили обращение о недопустимости драпировки мавзолея Ленина

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил на имя президента РФ Владимира Путина обращение партии и группы общественных объединений о недопустимости драпировки мавзолея Владимира Ленина 24 июня в день военного парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Документ распространила пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.
"Считаем необходимым обеспечить при проведении парада 24 июня 2020 года сохранение исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы 1945 года. Полагаем недопустимым скрывать Мавзолей В.И.Ленина за любого вида драпировкой и изменять его повседневный облик– столь значимый и дорогой для граждан страны", - говорится в обращении.
Документ подписали порядка 40 объединений и организаций - сторонников компартии.
Ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму проект постановления с обращением к президенту о недопустимости декорирования мавзолея Ленина во время парада. По мнению первого зампреда фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаила Емельянова, подготовленный КПРФ проект постановления Госдумы является попыткой пропаганды собственной символики под видом общенациональной и вряд ли будет поддержан палатой.
На пленарном заседании Госдумы 10 июня депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил обсудить постановление, внесённое фракцией. Позицию по проекту постановления высказал комитет Госдумы по обороне: по словам первого зампреда комитета Андрея Красова, в комитете считают преждевременным обсуждение проекта постановления.
Красов добавил, что к обсуждению необходимо привлекать экспертов и ученых, комитет Госдумы по культуре, министерство обороны РФ и минкультуры, Военную академию Генштаба, Российскую академию наук, Российское историческое общество.
По итогам обсуждений проект постановления не был включён в повестку работы палаты.