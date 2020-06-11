Путину направили обращение о недопустимости драпировки мавзолея Ленина

"Считаем необходимым обеспечить при проведении парада 24 июня 2020 года сохранение исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы 1945 года. Полагаем недопустимым скрывать Мавзолей В.И.Ленина за любого вида драпировкой и изменять его повседневный облик– столь значимый и дорогой для граждан страны", - говорится в обращении.