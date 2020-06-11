В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека

"Обновлен список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун - Москва 11 июня 2020 в 13:50 по местному времени (15:50 мск) №ABG9502 Касабланка (Марокко) – Москва 12 июня 2020 в 0:05 по местному времени (3:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязь РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Африка - Москва".

Это один самолёт, который, судя по расписанию, вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке.

В опубликованных списках на вывоз из Кейптауна 154 человека, и ещё 87 - на рейсе из Касабланки.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.