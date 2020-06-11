https://ria.ru/20200611/1572782833.html
В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека
2020-06-11T07:13
2020-06-11T07:47
распространение нового коронавируса
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
марокко
юар
общество
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), марокко, юар, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ
опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Кейптауна
(ЮАР
) и Касабланки
(Марокко
), в них 241 пассажир.
"Обновлен список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун - Москва
11 июня 2020 в 13:50 по местному времени (15:50 мск) №ABG9502 Касабланка (Марокко) – Москва 12 июня 2020 в 0:05 по местному времени (3:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязь РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Африка
- Москва".
Это один самолёт, который, судя по расписанию, вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке.
В опубликованных списках на вывоз из Кейптауна 154 человека, и ещё 87 - на рейсе из Касабланки.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.