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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572782833.html
В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека
2020-06-11T07:47
распространение нового коронавируса
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
марокко
юар
общество
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), марокко, юар, общество

В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека

07:13 11.06.2020 (обновлено: 07:47 11.06.2020)
249
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Кейптауна (ЮАР) и Касабланки (Марокко), в них 241 пассажир.
"Обновлен список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун - Москва 11 июня 2020 в 13:50 по местному времени (15:50 мск) №ABG9502 Касабланка (Марокко) – Москва 12 июня 2020 в 0:05 по местному времени (3:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязь РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Африка - Москва".
Это один самолёт, который, судя по расписанию, вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке.
В опубликованных списках на вывоз из Кейптауна 154 человека, и ещё 87 - на рейсе из Касабланки.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МароккоЮАРОбщество
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