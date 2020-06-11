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КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
2020-06-11T05:45
южная корея
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южная корея, кндр, сша, в мире

КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения

05:45 11.06.2020
1639
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что межкорейские отношения от начала и до конца являются внутренним вопросом Северной Кореи, а США лучше оставить советы при себе и позаботиться о своих собственных проблемах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее США заявили, что разочарованы решением КНДР прекратить диалог с Южной Кореей и призывают Пхеньян восстановить "дипломатию и сотрудничество".
Квон Чжон Гын назвал "ахинеей" и "завиранием" слова США о том, что те поддерживают продвижение межкорейских отношений и их требования о возвращении к межкорейскому сотрудничеству, а также посоветовал США беспокоиться "о своих собственных делах".
"Тошно смотреть на двойственное поведение США, которые делают все, чтобы помешать продвижению межкорейских отношений, когда те подают признак развития, и лукавят, что якобы беспокоятся об этом, если отношения ухудшаются", - заявил Квон Чжон Гын.
Он также отметил, что у США и КНДР и так много вещей, с которыми нужно "рассчитаться", поэтому Вашингтону не стоит строить из себя "дедушку" Южной Кореи и "переводить на себя гнев, предназначенный другим".
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"Межкорейские отношения от начала до конца являются внутренним вопросом нашей нации, и ни у кого нет права критиковать их… Если США не хотят испытать на себе что-то ужасное, им лучше закрыть рот и для начала привести в порядок свои внутренние дела. Это соответствует интересам США, и тем более будет полезно для гладкого проведения приближающих президентских выборов", - заявил Квон Чжон Гын.
В начале июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.
На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вчера, 11:27
Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР
522002438
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Южная КореяКНДРСШАВ мире
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