КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения

"Межкорейские отношения от начала до конца являются внутренним вопросом нашей нации, и ни у кого нет права критиковать их… Если США не хотят испытать на себе что-то ужасное, им лучше закрыть рот и для начала привести в порядок свои внутренние дела. Это соответствует интересам США, и тем более будет полезно для гладкого проведения приближающих президентских выборов", - заявил Квон Чжон Гын.