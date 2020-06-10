Генсек ООН призвал США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог

По его словам, июнь является символическим месяцем для Корейского полуострова. "В эту пятницу, 12 июня, будет вторая годовщина первой встречи лидеров КНДР и США. В понедельник, 15 июня, будет 20-я годовщина первой встречи лидеров двух Корей. Генсек надеется, что стороны используют юбилеи в июне для того, чтобы удвоить усилия для возобновления переговоров в целях достижения устойчивого мира, полной, проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он.