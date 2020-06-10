Генсек ООН призвал США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог

ООН, 10 июн – РИА Новости. Генсек ООН сожалеет в связи с недавним разрывом контактов между Пхеньяном и Сеулом, призывает США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог для достижения полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь сожалеет из-за разрыва межкорейских каналов связи со стороны КНДР. Такие каналы являются необходимыми для недопущения недопонимания или просчетов", - сказал Дюжаррик.
По его словам, июнь является символическим месяцем для Корейского полуострова. "В эту пятницу, 12 июня, будет вторая годовщина первой встречи лидеров КНДР и США. В понедельник, 15 июня, будет 20-я годовщина первой встречи лидеров двух Корей. Генсек надеется, что стороны используют юбилеи в июне для того, чтобы удвоить усилия для возобновления переговоров в целях достижения устойчивого мира, полной, проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он.
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра нынешнего лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.
На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. ЦТАК 9 июня сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.