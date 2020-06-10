Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме

По его словам, развитие Украины как нормального демократического государства возможно только при условии принятия и признания выбора крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию.

"В дружбе Украины и России больше всего нуждается Украина. Без России Украина никогда не станет развитым и цивилизованным государством, а Россия без Украины уже стала, хотя, безусловно, с Украиной была бы гораздо сильнее", - подчеркнул сенатор.