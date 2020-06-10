https://ria.ru/20200610/1572773778.html
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о Крыме
2020-06-10T19:56
2020-06-10T19:56
россия
ситуация на украине
сергей цеков
рсфср
владимир зеленский
республика крым
киев
в мире
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рсфср
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россия, ситуация на украине, сергей цеков, рсфср, владимир зеленский, республика крым, киев, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
, говоря о стыде России за Крым, совершенно не понимает ситуацию, если РФ и стыдно за Крым, то только за то, что полуостров оказался в свое время в составе Украины, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков
.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева
, он считает, что российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Зеленский совершено не понимает ситуацию. На самом деле гражданам Российской Федерации
всегда было стыдно за то, что Крым оказался в составе Украины в начале 90-х годов и что при распаде Советского Союза не был жестко поставлен вопрос о возвращении Крыма в состав РСФСР
. Всегда было стыдно за то, что в 1954 году Крым был подарен Украине", - сказал Цеков.
По его словам, развитие Украины как нормального демократического государства возможно только при условии принятия и признания выбора крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию.
"В дружбе Украины и России больше всего нуждается Украина. Без России Украина никогда не станет развитым и цивилизованным государством, а Россия без Украины уже стала, хотя, безусловно, с Украиной была бы гораздо сильнее", - подчеркнул сенатор.