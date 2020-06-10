Джонсон ослабил карантин для одиноких людей и родителей-одиночек

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Одинокие люди и родители-одиночки с 13 июня смогут без ограничений встречаться с одной другой семьей, также церкви откроются для индивидуальной молитвы, объявил в среду премьер-министр Борис Джонсон. Одинокие люди и родители-одиночки с 13 июня смогут без ограничений встречаться с одной другой семьей, также церкви откроются для индивидуальной молитвы, объявил в среду премьер-министр Великобритании

"Сейчас все еще слишком много людей, особенно тех, кто живут одни, кто чувствует себя одиноким и страдает… С субботы одинокие взрослые люди в Англии , в том числе родители-одиночки с детьми до 18 лет, смогут сформировать "группу взаимоподдержки" с одной другой семьей", - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что речь может идти только об одной другой семье, и менять ее нельзя, зато встречаться с ней можно без ограничений, как на улице, так и дома.

"К сожалению, это не относится к наиболее уязвимым с медицинской точки зрения людям", - отметил Джонсон, добавив, что правительство на следующей неделе сделает объявление касательно данной группы населения.

Премьер подтвердил, что с понедельника, помимо магазинов, откроются также зоопарки, сафари и кинотеатры под открытым небом.

"Также для индивидуальной молитвы откроются религиозные учреждения… это должно помочь верующим людям", - сказал Джонсон.

Карантин в Британии был введен 23 марта в связи с пандемией коронавируса, с 1 июня были отменены некоторые ограничения. Процесс отмены ограничений будет постепенным и может быть в любой момент остановлен, если ситуация этого потребует, предупредил Джонсон.