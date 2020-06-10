Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона

"Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые члены правительства Ростовской области! Вашу работу депутаты фракции "Единая Россия" оценивают как стратегически здравую и позитивную для стабильного социально-экономического развития Ростовской области", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко.

Он отметил, что в 2019 году был принят ряд важнейших законодательных решений, например, многодетные семьи, ветераны войны были освобождены от транспортного налога, были увеличены денежные выплаты беременным и кормящим матерям, установлены дополнительные гарантии по достройке проблемных объектов обманутых дольщиков.