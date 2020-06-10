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Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона
2020-06-10T18:35
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лдпр
справедливая россия
василий голубев
ростовская область
общество
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лдпр, справедливая россия, василий голубев, ростовская область, общество

Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона

18:35 10.06.2020
43
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона об итогах работы областного правительства в 2019 году, высказав свои пожелания.
Во вторник губернатор области Василий Голубев выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства, в котором сообщил о положительной динамике развития региона. Так, в 2019 года ВРП врос на 1,3%, индекс промпроизводства составил 101,9%, на 9,5% увеличился объем жилищного строительства. Область заняла первое место в РФ по производству пшеницы.
"Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые члены правительства Ростовской области! Вашу работу депутаты фракции "Единая Россия" оценивают как стратегически здравую и позитивную для стабильного социально-экономического развития Ростовской области", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко.
Он отметил, что в 2019 году был принят ряд важнейших законодательных решений, например, многодетные семьи, ветераны войны были освобождены от транспортного налога, были увеличены денежные выплаты беременным и кормящим матерям, установлены дополнительные гарантии по достройке проблемных объектов обманутых дольщиков.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в областном парламенте Сергей Косинов сообщил, что в целом положительно оценивает работу правительства региона в 2019 году. "Есть, конечно, вопросы, но в общем динамика положительная, и это успокаивает", - сказал он, отметив необходимость обратить внимание на вопросы комплексного развития территорий.
Глава фракции КПРФ Евгений Бессонов сообщил журналистам, что партия поддерживает необходимость дальнейшего развития всех сфер жизнедеятельности региона. При этом, по его словам, внимание нужно уделять и проблемным вопросам, в частности, коррупции и инвестиционной привлекательности области.
Руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Евгений Федяев также отметил необходимость решения проблем с коррупцией, доступностью дошкольного образования, обеспечением качественным жильем детей-сирот, стоимостью энерготарифа.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
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Распространение нового коронавирусаЛДПРСправедливая РоссияВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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