Швыдкой надеется, что частные культурные институции получат господдержку

"И рассадка музыкантов, и обеспечение безопасности потенциальных зрителей, и количество зрителей в эти месяцы не только в закрытых площадках, но и открытых пространствах будут соблюдаться. Но музыканты при этом в масках играть не могут, особенно духовые, в перчатках некоторые сотрудники тоже играть не могут", - пояснил Швыдкой РИА Новости.