Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572766638.html
Швыдкой надеется, что частные культурные институции получат господдержку
2020-06-10T17:44
денис мацуев
михаил швыдкой
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_0:34:2741:1576_1200x0_80_0_0_792a7298041fd6ea053bae177c97020a.jpg
https://ria.ru/20200531/1572249413.html
https://rsport.ria.ru/20200606/1572573369.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572766638.html?chat_room_id=1572766638
Новости
ru-RU
96
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_0:34:2741:1576_1200x0_80_0_0_792a7298041fd6ea053bae177c97020a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_10:0:2741:2048_1200x0_80_0_0_fee4f7ccc556d889f0d40d7e1fd59f65.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_466:0:2514:2048_1200x0_80_0_0_2f752ff8f3c51d6c2b35fb13cdddc3f8.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис мацуев, михаил швыдкой, владимир путин

Швыдкой надеется, что частные культурные институции получат господдержку

17:44 10.06.2020
96
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ регулярно обсуждает вопросы возможной поддержки негосударственных учреждений культуры, возможно, удастся включить в программу поддержки и частные институции, предположил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Комментируя ситуацию в музыкальной индустрии и возобновление ее деятельности после пандемии, он отметил, что сегодня одна из самых остро обсуждаемых тем - меры безопасности, которые необходимо будет соблюдать после снятия ограничений.
"И рассадка музыкантов, и обеспечение безопасности потенциальных зрителей, и количество зрителей в эти месяцы не только в закрытых площадках, но и открытых пространствах будут соблюдаться. Но музыканты при этом в масках играть не могут, особенно духовые, в перчатках некоторые сотрудники тоже играть не могут", - пояснил Швыдкой РИА Новости.
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
31 мая, 14:20Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
По его словам, министерство культуры также регулярно обсуждает вопросы поддержки негосударственных театров, музыкальных деятелей. "Об этом вчера активно говорили на встрече пианист Денис Мацуев, так как музыканты тоже нуждаются в поддержке, они потеряли работу и очень важно, чтобы она появилась у них осенью. Еще и потому, что многие музыканты, особенно молодые лауреаты конкурсов, имеют приглашения за рубеж", - добавил Швыдкой.
Собеседник агентства отметил, что важным моментом является поручение президента РФ Владимира Путина после встречи с представителями отрасли включить культуру в программу поддержки экономики, которую на данный момент разрабатывает правительство. "Надеемся, что в этот раздел культуры будут вписаны не только государственные коллективы, но и частные институции", - заключил он.
Вячеслав Колосков
6 июня, 19:37
Колосков: если открыть футбол для фанатов, то и музеи с кинотеатрами надо
0000010
Обсудить 0
Денис МацуевМихаил ШвыдкойВладимир Путин
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность возобновления межливийского диалога
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы
Ситуация в Ливии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве в среду выпало около 20 миллиметров осадков
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Внесение наличных денег в банкомат
Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей
Судейский молоток
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова
Банкоматы Сбербанка
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ отметили прогресс в согласовании участков отвода сил в Донбассе
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния