Швыдкой надеется, что частные культурные институции получат господдержку

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ регулярно обсуждает вопросы возможной поддержки негосударственных учреждений культуры, возможно, удастся включить в программу поддержки и частные институции, предположил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Комментируя ситуацию в музыкальной индустрии и возобновление ее деятельности после пандемии, он отметил, что сегодня одна из самых остро обсуждаемых тем - меры безопасности, которые необходимо будет соблюдать после снятия ограничений.
"И рассадка музыкантов, и обеспечение безопасности потенциальных зрителей, и количество зрителей в эти месяцы не только в закрытых площадках, но и открытых пространствах будут соблюдаться. Но музыканты при этом в масках играть не могут, особенно духовые, в перчатках некоторые сотрудники тоже играть не могут", - пояснил Швыдкой РИА Новости.
По его словам, министерство культуры также регулярно обсуждает вопросы поддержки негосударственных театров, музыкальных деятелей. "Об этом вчера активно говорили на встрече пианист Денис Мацуев, так как музыканты тоже нуждаются в поддержке, они потеряли работу и очень важно, чтобы она появилась у них осенью. Еще и потому, что многие музыканты, особенно молодые лауреаты конкурсов, имеют приглашения за рубеж", - добавил Швыдкой.
Собеседник агентства отметил, что важным моментом является поручение президента РФ Владимира Путина после встречи с представителями отрасли включить культуру в программу поддержки экономики, которую на данный момент разрабатывает правительство. "Надеемся, что в этот раздел культуры будут вписаны не только государственные коллективы, но и частные институции", - заключил он.