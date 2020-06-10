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Ставрополье переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
2020-06-10T16:48
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ставропольский край
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Ставрополье переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

16:48 10.06.2020
1966
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Кавказских Минеральных вод
Ситуация на курортах Кавказских Минеральных вод
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 10 июн - РИА Новости. Ставропольский край с четверга переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Эпидемиологическая ситуация в нашем крае остаётся стабильной. Индекс распространения инфекции не растет. В крае наращивается число проводимых тестов. Резерв созданного коечного фонда достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам. Угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять. В целом, все это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер", - написал Владимиров в Instagram.
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По его словам, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом. Кроме того, начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы, будет введен ряд других послаблений.
"Действие остальных мер предосторожности мы продлим до 1 июля, чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений. Нам всем нужно помнить, что вирус по-прежнему здесь. Он не отступил. И это требует от нас самого ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметил глава Ставрополья.
Владимиров подчеркнул, что если эпидситуация в крае снова станет напряженной, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь.
Всего в Ставропольском крае зафиксировано 3338 случаев заражения, из них 1650 человек выздоровели, 65 скончались. За сутки число случаев заражения составило 85, выздоровевших 163, умерли двое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ВладимировСтавропольский крайОбщество
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