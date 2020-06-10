Ставрополье переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

"Действие остальных мер предосторожности мы продлим до 1 июля, чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений. Нам всем нужно помнить, что вирус по-прежнему здесь. Он не отступил. И это требует от нас самого ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметил глава Ставрополья.