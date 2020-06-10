Дрозденко: Ленобласть смогла обеспечить устойчивый экономический рост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Ленинградская область в 2019 году смогла обеспечить устойчивый экономический рост и социальную стабильность, кроме того, регион смог укрепить свое место в двадцатке субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.

По его словам, сохранить и улучшить эти показатели было нелегко, поскольку в 2018 году была установлена высокая планка.

"После высоких успехов 2018 года, когда экономический рост составил 104,2%, рост производительности труда – 105,7%, реальная заработная плата – 107,9%, а объем инвестиций – рекордные 511 миллиардов рублей или 46% от ВРП области, это была очень нелегкая и амбициозная задача. Но нам удалось ее решить", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что по итогам прошлого года Ленинградская область смогла укрепить свое место в двадцатке субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, выполненных работ по строительству и вводу жилых домов, обороту розничной торговли и низкому уровню безработицы.

Дрозденко отметил, что также для региона один из важных приоритетов - оставаться на протяжении нескольких лет инвестиционно привлекательным регионом, поддерживать и наращивать достигнутые темпы привлечения инвестиций. В 2019 году Ленинградская область заняла седьмое место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (Национальное рейтинговое агентство) и девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (АСИ).

"За год в экономику региона вложено 419 миллиардов рублей инвестиций. Это ниже рекордного уровня 2018 года (511 миллионов рублей), но вполне ожидаемо, поскольку в финальную стадию перешли крупнейшие проекты "Газпрома" - "Северный поток-2" и Ленинградской АЭС. Но все равно это выше уровня 2017 года и предыдущих лет", - сообщил губернатор.

Также он подчеркнул, что при Ленобласть продолжает оставаться в ТОП-10 субъектов России по объему инвестиционных вложений (после добывающих субъектов и федеральных городов), а по объему инвестиций на душу населения - 225,1 тысячи рублей, занимаем 11 место в стране.