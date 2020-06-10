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Дрозденко: Ленобласть смогла обеспечить устойчивый экономический рост
2020-06-10T15:51
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александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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александр дрозденко, ленинградская область, экономика

Дрозденко: Ленобласть смогла обеспечить устойчивый экономический рост

15:51 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Ленинградская область в 2019 году смогла обеспечить устойчивый экономический рост и социальную стабильность, кроме того, регион смог укрепить свое место в двадцатке субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.
По его словам, сохранить и улучшить эти показатели было нелегко, поскольку в 2018 году была установлена высокая планка. 
"После высоких успехов 2018 года, когда экономический рост составил 104,2%, рост производительности труда – 105,7%, реальная заработная плата – 107,9%, а объем инвестиций – рекордные 511 миллиардов рублей или 46% от ВРП области, это была очень нелегкая и амбициозная задача. Но нам удалось ее решить", - сказал Дрозденко. 
Он добавил, что по итогам прошлого года Ленинградская область смогла укрепить свое место в двадцатке субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, выполненных работ по строительству и вводу жилых домов, обороту розничной торговли и низкому уровню безработицы. 
Дрозденко отметил, что также для региона один из важных приоритетов - оставаться на протяжении нескольких лет инвестиционно привлекательным регионом, поддерживать и наращивать достигнутые темпы привлечения инвестиций. В 2019 году Ленинградская область заняла седьмое место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (Национальное рейтинговое агентство) и девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (АСИ).
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 "За год в экономику региона вложено 419 миллиардов рублей инвестиций. Это ниже рекордного уровня 2018 года (511 миллионов рублей), но вполне ожидаемо, поскольку в финальную стадию перешли крупнейшие проекты "Газпрома" - "Северный поток-2" и Ленинградской АЭС. Но все равно это выше уровня 2017 года и предыдущих лет", - сообщил губернатор. 
Также он подчеркнул, что при Ленобласть продолжает оставаться  в ТОП-10 субъектов России по объему инвестиционных вложений (после добывающих субъектов и федеральных городов), а по объему инвестиций на душу населения - 225,1 тысячи рублей, занимаем 11 место в стране.
"Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Ленинградской области оценивается на уровне 36,4%, что уже сейчас выше целевого общероссийского показателя на 2024 год (25%)", - добавил губернатор.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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