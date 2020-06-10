Дрозденко: Ленобласть занимает 1 место среди субъектов РФ по вводу жилья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. В Ленинградской области за последние пять лет объем введенного в области жилья составил почти 17 миллионов квадратных метров общей площади благодаря чему, регион занимает первое место среди субъектов России по вводу жилья на душу населения, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.

По его словам, только за прошлый год в регионе было возведено почти 3 миллиона квадратных метров жилья.

"Ленинградская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения с показателем 1,6 квадратных метра на человека при 0,6 квадратных метра в среднем по России", - сообщил Дрозденко.

Он отметил, что в рамках реализации жилищных программ за прошлый год 255 молодых граждан и семей получили новое жилье, еще девять молодых семей смогли приобрести новые квартиры на средства дополнительной социальной выплаты при рождении детей.

"Из аварийного жилья мы переселили 350 человек, общая площадь расселенного аварийного жилья превысила пять тысяч квадратных метров", - отметил он.