Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200610/1572752943.html
В Оренбурге открылся комплекс где будут проводить исследования COVID-19
2020-06-10T15:29
оренбургская область
коронавирус в россии
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1200x0_80_0_0_d228af0a9fb35ad50e3fc2457f4d11d4.jpg
https://ria.ru/20200604/1572465332.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572752943.html?chat_room_id=1572752943
Новости
ru-RU
23
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1200x0_80_0_0_d228af0a9fb35ad50e3fc2457f4d11d4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1200x0_80_0_0_0bb5c13e64e4a45294a8baae7c5a2ef8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1200x0_80_0_0_28c9b39f9545d0c5649d9883f1484cf9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, денис паслер

В Оренбурге открылся комплекс где будут проводить исследования COVID-19

15:29 10.06.2020
23
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. ПЦР-диагностику нового коронавируса начнут проводить в лабораторном отделении, открывшемся в Оренбургском государственном медицинском университете, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В Оренбургском государственном медицинском университете открылось лабораторное отделение Научно-инновационного центра координации исследований, в ближайшее время здесь запустят блок проведения ПЦР-диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.
Стартовая мощность блока – 200 исследований в сутки с постепенным увеличением объема исследований при необходимости. Для диагностики COVID-19 будет применён роботизированный комплекс.
Помимо ПЦР-диагностики, здесь также будут проводить иммунологические исследования и классическую микробиологическую диагностику инфекционных заболеваний с применением бактериологических, паразитологических и вирусологических методов.
Город Оренбург
4 июня, 14:44Оренбургская область
Многодетным семьям в Оренбуржье выделили 1,5 млрд рублей
Отделение площадью тысяча квадратных метров оборудовано согласно нормативным требованиям, предъявляемым к лабораториям, работающим с микроорганизмами II–IV групп патогенности, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Организована подача подготовленного стерильного воздуха в рабочие помещения лаборатории и его полная микробиологическая очистка при удалении. Системы водоснабжения и канализования защищены специальными дополнительными устройствами.
"Современный лабораторный университетский комплекс жизненно необходим Оренбуржью. Это одновременно научно-исследовательская база для ученых и практикующих врачей и учебный комплекс для студентов. Регион должен быть готов к таким вызовам, как пандемия. И эту готовность обеспечит современная лабораторная исследовательская база", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время визита в лабораторию.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьКоронавирус в РоссииДенис Паслер
Рекомендуем
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
Избиратель в единый день голосования
Ростовчане проголосуют по распределению средств на борьбу с коронавирусом
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России появилась онлайн-платформа по реабилитации переболевших COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Пермском крае выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Дистанционная разметка в супермаркете
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния