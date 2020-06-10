В Оренбурге открылся комплекс где будут проводить исследования COVID-19

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. ПЦР-диагностику нового . ПЦР-диагностику нового коронавируса начнут проводить в лабораторном отделении, открывшемся в Оренбургском государственном медицинском университете, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"В Оренбургском государственном медицинском университете открылось лабораторное отделение Научно-инновационного центра координации исследований, в ближайшее время здесь запустят блок проведения ПЦР-диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.

Стартовая мощность блока – 200 исследований в сутки с постепенным увеличением объема исследований при необходимости. Для диагностики COVID-19 будет применён роботизированный комплекс.

Помимо ПЦР-диагностики, здесь также будут проводить иммунологические исследования и классическую микробиологическую диагностику инфекционных заболеваний с применением бактериологических, паразитологических и вирусологических методов.

Отделение площадью тысяча квадратных метров оборудовано согласно нормативным требованиям, предъявляемым к лабораториям, работающим с микроорганизмами II–IV групп патогенности, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Организована подача подготовленного стерильного воздуха в рабочие помещения лаборатории и его полная микробиологическая очистка при удалении. Системы водоснабжения и канализования защищены специальными дополнительными устройствами.