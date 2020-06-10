https://ria.ru/20200610/1572747905.html
Крым намерен стать лидером по спросу на отдых у россиян
2020-06-10T14:31
2020-06-10T14:32
туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
краснодарский край
общество
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туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), сергей аксенов (политик), новости - туризм, краснодарский край, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Крым
имеет серьезный потенциал, чтобы стать лидирующим направлением внутреннего туризма этим летом, поскольку в республике россияне смогут совместить пляжный и культурно-познавательный отдых с оздоровлением, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко
.
Ранее глава республики Сергей Аксенов
распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование уже разрешено.
"Спрос на Крым велик, у нас есть серьезные перспективы внутреннего туризма. Крым и Краснодарский край
– это эксклюзив с точки зрения пляжного отдыха, летнего туризма. Мы понимаем, что у нас сейчас очень серьезные предпосылки для развития и осенью, и зимой, и весной. Потому как Крым - и это уже исторически сложилось - курорт для оздоровления верхних дыхательных путей, а это как раз то, что сейчас необходимо нашей стране", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
При этом, по его словам, сейчас важно не допустить скачка цен на отдых в объектах размещения.
"К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдет. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно", - отметил министр.