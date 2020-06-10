Крым намерен стать лидером по спросу на отдых у россиян

При этом, по его словам, сейчас важно не допустить скачка цен на отдых в объектах размещения.

"К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдет. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно", - отметил министр.