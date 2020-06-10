https://ria.ru/20200610/1572747021.html
Дрозденко: Ленобласть — привлекательный регион для жизни
2020-06-10T14:20
2020-06-10T14:20
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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александр дрозденко, ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Ленинградская область
за восемь лет стала одним из самых миграционно привлекательных регионов России, за этот время в область переехали 220 тысяч человек, об этом глава региона Александр Дрозденко
заявил во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.
Па его словам, Ленинградская область вошла в топ-пять регионов России для миграции, что говорит о миграционной привлекательности региона. За восемь лет в регион мигрировало 220 тысяч человек, за 2019 год жителей региона увеличилось на 38 тысяч человек. При этом 90% мигрантов – жители России.
"За последние десятилетия структура миграции изменилась, в основном это семьи с детьми. Дети – будущее кадры развития экономики Ленобласти и тех, кто будет считать область своим домом", - сказал Дрозденко.
Кроме того, он подчеркнул, что треть мигрировавших в Ленобласть жителей – люди трудоспособного возраста. Среди них также целые семьи с детьми. Более 30 тысяч таких семей получают меры социальной поддержки, а около девяти тысяч таких семей – многодетные.
Дрозденко указал, что в настоящий момент в регионе численность населения достигла 1 миллиона 876 тысяч человек. Также в регионе сформировалась стабильная динамика повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 2012 года она стала больше на 4,2 и составила в прошлом году 73,64 года.