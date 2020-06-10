В Пекине готовы укреплять диалог с НАТО и вносить вклад в глобальный мир

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Хуа Чуньин. Пекин готов укреплять диалог с НАТО на основе равноправия и взаимоуважения и вносить вклад в глобальный мир и развитие, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление мощи Китая , его экономический рост, активная внешняя политика не могут в ближайшем будущем оставить без реакции страны НАТО. По его словам, Китай располагает вторым по величине военным бюджетом, значительными вложениями в современные технологии, ракетами, которые могут достигать страны альянса. При этом он добавил, что НАТО не видит в Китае нового врага или противника.

"Мы обратили внимание на последние заявления генерального секретаря Североатлантического альянса… Военная политика Китая носит исключительно оборонительный характер, а военные расходы на душу населения у нас намного ниже, чем у других ведущих стран. Китай является возможностью для мира, а не угрозой", - заявила дипломат.

По ее словам, Пекин надеется, что НАТО будет придерживаться правильного взгляда на Китай и объективно расценивать его развитие, а также вносить вклад в региональный мир и стабильность.

"Китай готов укреплять диалог с НАТО на основе принципов равноправия и взаимного уважения", - указала она, добавив, что Китай продолжит вносить вклад в обеспечение глобального мира и развития.

Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США . Согласно утвержденному бюджету Китая на 2020 год, военные расходы в этом году вырастут на 6,6% по сравнению с прошлым годом и составят около 178,8 миллиарда долларов.