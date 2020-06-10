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В Совфеде оценили планы Румынии признать Россию враждебной страной
2020-06-10T12:49
россия
сергей цеков
совет федерации рф
румыния
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572710492.html
Румыния всегда была русофобской. Даже тогда когда входила в Варшавский договор. Ничего в этом удивительного нет.
57
Ответить румикам надо экономически , туристически и проч. в этом ключе .
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60
россия, сергей цеков, совет федерации рф, румыния, в мире

В Совфеде оценили планы Румынии признать Россию враждебной страной

08:39 10.06.2020 (обновлено: 12:49 10.06.2020)
18096
© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал национальную стратегию обороны Румынии, где упоминается Россия.
В этом документе утверждается, что наращивание Россией военного потенциала создает серьезные вызовы. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
Цеков отметил, что в новых оборонных документах, разрабатываемых Румынией, Россия называется враждебным государством, хотя многолетняя история показывает, что ситуация была всегда прямо противоположной.
"Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России", — сказал сенатор в комментарии RT.
Он добавил, что действия Москвы при этом носят исключительно оборонительный характер.
Президент Румынии Клаус Йоханнис
9 июня, 19:33
Официально не друзья. Румыния назвала Россию угрозой Причерноморью
38954542918
Обсудить 11
РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФРумынияВ мире
Популярные комментарии
Румыния всегда была русофобской. Даже тогда когда входила в Варшавский договор. Ничего в этом удивительного нет.
10 июня, 11:45
Арсений Новиков
5601000
Ответить румикам надо экономически , туристически и проч. в этом ключе .
10 июня, 14:14
Теофраст фон Гогенгейм
3300000
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