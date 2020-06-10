https://ria.ru/20200610/1572723642.html
В Совфеде оценили планы Румынии признать Россию враждебной страной
2020-06-10T08:39
2020-06-10T12:49
россия
сергей цеков
совет федерации рф
румыния
в мире
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Арсений Новиков
Румыния всегда была русофобской. Даже тогда когда входила в Варшавский договор. Ничего в этом удивительного нет.
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Теофраст фон Гогенгейм
Ответить румикам надо экономически , туристически и проч. в этом ключе .
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россия
румыния
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россия, сергей цеков, совет федерации рф, румыния, в мире
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Член комитета Совета Федерации
по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков
прокомментировал национальную стратегию обороны Румынии
, где упоминается Россия.
В этом документе утверждается, что наращивание Россией военного потенциала создает серьезные вызовы. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
Цеков отметил, что в новых оборонных документах, разрабатываемых Румынией, Россия называется враждебным государством, хотя многолетняя история показывает, что ситуация была всегда прямо противоположной.
"Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России", — сказал сенатор в комментарии RT.
Он добавил, что действия Москвы при этом носят исключительно оборонительный характер.