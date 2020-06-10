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В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими
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израиль, в мире

В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими

02:19 10.06.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли во вторник вечером в израильских городах с большой долей арабского населения. Собравшиеся несли портреты Ияда аль-Халака - аутиста, по ошибке убитого израильскими полицейскими в Старом городе Иерусалима в конце мая.
"В городе Яффо полиция вмешалась после того, как участники демонстрации начали кидать камни в полицейских и их автомобили", - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
Массовые протесты прошли также в Иерусалиме и Хайфе. В Иерусалиме шесть человек были арестованы после того, как пытались заблокировать трамвайные пути. По сообщению 12-го канала израильского телевидения, в Яффо полиция применила средства для разгона толпы.
В конце мая бойцы пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека. Позже выяснилось, что убитый 32-летний Ияд аль-Халак страдал аутизмом и не имел при себе оружия.
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