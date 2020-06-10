https://ria.ru/20200610/1572719404.html
В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими
2020-06-10T02:19
2020-06-10T02:19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:0:1600:900_1200x0_80_0_0_a801f60c30903084963919dda7417223.jpg
https://ria.ru/20190429/1553094881.html
израиль
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572719404.html?chat_room_id=1572719404
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:0:1600:900_1200x0_80_0_0_a801f60c30903084963919dda7417223.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_184:0:1600:1062_1200x0_80_0_0_42879d38f40c0f96fa3431b85cbb4082.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_538:0:1600:1062_1200x0_80_0_0_2ef5f42e6efb7eb6a4dcba8a93a6ed9a.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
израиль, в мире
В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости.
Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли во вторник вечером в израильских городах с большой долей арабского населения. Собравшиеся несли портреты Ияда аль-Халака - аутиста, по ошибке убитого израильскими полицейскими в Старом городе Иерусалима
в конце мая.
"В городе Яффо полиция вмешалась после того, как участники демонстрации начали кидать камни в полицейских и их автомобили", - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
Массовые протесты прошли также в Иерусалиме и Хайфе
. В Иерусалиме шесть человек были арестованы после того, как пытались заблокировать трамвайные пути. По сообщению 12-го канала израильского телевидения, в Яффо полиция применила средства для разгона толпы.
В конце мая бойцы пограничной полиции Израиля
по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима
, приняв его за вооруженного человека. Позже выяснилось, что убитый 32-летний Ияд аль-Халак страдал аутизмом и не имел при себе оружия.