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https://ria.ru/20200610/1572697746.html
Селфи на миллион: вирусные фото знаменитостей в Instagram
2020-06-10T14:51
селена гомес
кайли дженнер
стиль жизни
новости культуры
кевин спейси
instagram
бейонсе ноулз
кимберли кардашян
брэдли купер
дженнифер лоуренс
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Селфи на миллион: вирусные фото знаменитостей в Instagram

08:00 10.06.2020 (обновлено: 14:51 10.06.2020)
17032
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская певица Селена Гомес
Американская певица Селена Гомес
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Инстаграму все сложнее конкурировать с новомодными платформами вроде TikTok или Likee, однако пользователи не уходят из любимой "инсты". В том числе и знаменитости, чьи снимки становятся вирусными и устанавливают рекорды. Какое селфи считается "лучшим в истории", как волосы-сердечки покорили девушек во всем мире и чем закончилась война Кайли Дженнер с куриным яйцом — в материале РИА Новости.

"Звездное селфи" Эллен Дедженерес

"Лучшее фото за всю историю", — подписала телеведущая Эллен Дедженерес кадр, сделанный во время прямой трансляции церемонии награждения премией "Оскар" в 2014 году.
С ней не поспоришь, фотография действительно вошла в историю. На ней позируют Мерил Стрип, Брэд Питт и Анджелина Джоли (тогда еще были вместе), Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Люпита Нионго, Джулия Робертс, Кевин Спейси и другие.
"Звездное селфи", как его теперь называют, набрало свыше 1,3 миллиона лайков в инстаграме и более трех миллионов репостов в твиттере.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста

В мае того же года СМИ писали, что фотография со свадьбы телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста стала самой популярной в инстаграме. За несколько дней она набрала почти два миллиона лайков (сейчас около 2,5 миллиона).
Страницы сестер Кардашьян в инстаграме постоянно попадают в подборки топ-аккаунтов. Представительницы знаменитого семейства давно поняли, что интересно публике, поэтому смело экспериментируют со стилем, рассказывают о личной жизни и размещают откровенные или просто красивые снимки.

Кендалл Дженнер и волосы-сердечки

Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, уже следующим летом побила ее рекорд. В 2015-м 19-летняя супермодель разместила автопортрет: она лежит на полу, а волосы вокруг — в форме сердец.
Затею оценили, снимок сразу стал вирусным. Девушки по всему миру начали копировать образ Кендалл, а пост в течение месяца набрал более 2,7 миллиона лайков (что тогда было на 700 тысяч больше, чем у Ким; сейчас — 3,6 миллиона) и какое-то время был самым популярным (лидер в инстаграме постоянно меняется).

Селена Гомес с бутылкой газировки

Многие считают портрет певицы Селены Гомес — где она пьет газировку и соблазнительно смотрит в камеру — произведением фотоискусства.
Летом 2016 года это фото за пару недель получило более четырех миллионов лайков (сейчас уже семь миллионов) и сотни тысяч восторженных комментариев.

Беременная Бейонсе

Публикации, связанные с беременностью и родами знаменитостей, почти всегда производят сенсацию. В 2017 году певица Бейонсе буквально взорвала соцсеть, разместив фотографию в полуобнаженном виде среди цветов. Тогда же она сообщила, что ждет двойню.
За полчаса снимок удостоился почти полутора миллиона лайков, а за сутки их число превысило девять миллионов. Бейонсе установила очередной рекорд в инстаграме и обогнала Селену Гомес.

Как Кайли Дженнер проиграла куриному яйцу

В феврале 2019-го телезвезда Кайли Дженнер разместила фото новорожденной дочки Сторми. Результат — 18 миллионов лайков.
Кто бы мог подумать, что ее обгонит обыкновенное куриное яйцо. В январе 2019-го кто-то создал аккаунт world_record_egg, и в первом же посте призвал: "Давайте вместе установим мировой рекорд в Instagram и обойдем Кайли Дженнер".
Удивительно, но это сработало. Пользователи начали активно лайкать странную публикацию. За несколько дней пост получил 18,4 миллиона отметок "нравится". Рекорд был побит (за год показатель превысил 54 миллиона).
Через несколько дней Дженнер опубликовала видео, на котором разбивает яйцо о раскаленный асфальт, где оно быстро начинает жариться. При этом Кайли злобно смеется. Но даже такая выходка в стиле королевы Серсеи из "Игры престолов" не помогла ей вернуть первое место, хотя ролик и набрал более 46 миллионов просмотров.

Шестой палец на ноге Ким Кардашьян

На суперъяйце битва в инстаграме не закончилась. Летом 2019-го Ким Кардашьян приняла участие в фотосессии для рекламной кампании линии духов, созданной совместно с Кайли Дженнер, и сразу попала в заголовки СМИ. Только не из-за эффектного ассиметричного комбинезона и распущенных волос, а "шестого пальца" на ноге.
Первыми это заметили пользователи, которые начали писать в комментариях: "такое довольно трудно игнорировать", "круглая рука Кайли — отдельная история, но шесть пальцев — огонь", "я растерялась — реально шесть пальцев. Пересчитала несколько раз".
До сих пор непонятно, что это было: неудачный фотошоп или особенности строения стопы. Сестры Кардашьян редко реагируют на подобные сообщения, промолчали и в этот раз.

Почему россияне атаковали инстаграм Леди Гаги?

Тем же летом после новостей о том, что российская супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались из-за Леди Гаги, пользователи обрушились на ее инстаграм с гневными комментариями.
"Все! Я "Bad Romance" даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница", "Гага, верни Брэдлика Ире", "Угнала, как чужую машину "девятку", — писали россиянки.
В итоге обсуждение превратили в форум (активен до сих пор). Кто-то пытался узнать рецепт бисквита в мультиварке или морковки по-корейски, а также продавал гараж или квартиру. Сейчас из-за пандемии коронавируса людей интересует, как долго идут посылки из Китая, какие справки надо собрать, чтобы съездить в Сочи, и почему "Гага-чат" в принципе еще существует.
В общей сложности под фотографией, на которой обладательница премии "Оскар" стоит с бокалом шампанского и патчами на глазах, оставили более миллиона записей. Так активно не комментировали ни один пост суперзвезды.
Нечто похожее россияне устраивали в комментариях и других знаменитостей, например Джареда Лето или Джонни Деппа.

Неожиданное появление Дженнифер Энистон

В октябре прошлого года поклонники актрисы ликовали: звезда сериала "Друзья" наконец-то завела страницу в Instagram (этого ждали несколько лет).
Первая публикация на странице Энистон — селфи с коллегами по телешоу, которое она подписала: "И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет". За несколько часов пост набрал почти три миллиона лайков (сейчас их 16 миллионов), а на ее аккаунт почти сразу подписалось больше 400 тысяч человек.

Кого Дженнифер Лопес держала в "заложниках"?

В мае этого года фотография американской певицы из спортивного зала стала вирусной (три миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев), но не из-за отличной фигуры поп-звезды. Внимательные пользователи заметили на заднем плане снимка загадочного мужчину то ли в защитной маске, то ли с завязанным ртом.
Некоторые выдвинули фантастическую версию о том, что Дженнифер Лопес взяла кого-то в заложники (возможно, ребенка или подростка), и не исключили, что здесь замешано что-то паранормальное. Ни одна из версий в итоге не подтвердилась.
Исполнительница не стала долго интриговать поклонников и через несколько дней в беседе с Джимми Фэллоном рассказала, что на самом деле в кадр попал друг ее жениха Алекса Родригеса, с которым спортсмен разговаривал по видеосвязи.
Фотосессия на расстоянии. Фотограф Ярославна Чернова
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КультураСелена ГомесКайли ДженнерСтиль жизниНовости культурыКевин СпейсиInstagramБейонсе НоулзКимберли КардашянБрэдли КуперДженнифер ЛоуренсДженнифер ЛопесLady Gaga (Стефани Джерманотта)
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