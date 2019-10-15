Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

"И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет", — подписала она свой первый пост.

Эта новость потрясла поклонников Энистон, которые многие годы ждали ее появления в социальной сети.

Менее, чем за несколько часов первая публикация актрисы набрала почти три миллиона лайков. На ее официальный аккаунт подписалось уже больше 400 тысяч пользователей.