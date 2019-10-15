Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
"И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет", — подписала она свой первый пост.
Эта новость потрясла поклонников Энистон, которые многие годы ждали ее появления в социальной сети.
Менее, чем за несколько часов первая публикация актрисы набрала почти три миллиона лайков. На ее официальный аккаунт подписалось уже больше 400 тысяч пользователей.
"Добро пожаловать в виртуальную жизнь", — прокомментировали подписчики.