Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках

RT в преддверии голосования подготовил видеоролик, в котором общественные деятели, ветераны и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны.

После этого оппозиционер Алексей Навальный оскорбительно высказался об участниках видео. Как сообщил РИА Новости внук Артеменко Игорь Колесников, ветерану пришлось вызвать скорую после того, как он узнал, что написал политик. Артеменко поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве".