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Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках
2020-06-09T20:22
telegram (приложение)
олег кононенко
алексей навальный
российская академия наук
иван охлобыстин
общество
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https://ria.ru/20200609/1572710668.html
Даже не заплатили..
35
Ветерану лет то сколько.Может в таком возврасте люди и начинают понимать пользу от поправок,и обнолений.
14
6
РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
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353
60
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), олег кононенко, алексей навальный, российская академия наук, иван охлобыстин, общество

Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках

20:20 09.06.2020 (обновлено: 20:22 09.06.2020)
1149
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко и его внуку не выплачивали гонорар за участие в видео о поправках в Конституцию, написала в своем Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Предлагаю семье судиться со всеми, кто пишет иначе", — добавила главред.
RT в преддверии голосования подготовил видеоролик, в котором общественные деятели, ветераны и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны.
После этого оппозиционер Алексей Навальный оскорбительно высказался об участниках видео. Как сообщил РИА Новости внук Артеменко Игорь Колесников, ветерану пришлось вызвать скорую после того, как он узнал, что написал политик. Артеменко поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве".
Колесников добавил, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на его совести.
В видео также приняли участие академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Вчера, 19:38Голосование по поправкам в Конституцию
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
292631945
Обсудить 6
Telegram (приложение)Олег КононенкоАлексей НавальныйРоссийская академия наукИван ОхлобыстинОбщество
Популярные комментарии
Даже не заплатили..
9 июня, 20:43
DIDenis Inkognito
2241008
Ветерану лет то сколько.Может в таком возврасте люди и начинают понимать пользу от поправок,и обнолений.
9 июня, 21:13
Слава Мишкич
541013
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