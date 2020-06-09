https://ria.ru/20200609/1572712555.html
Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках
2020-06-09T20:20
2020-06-09T20:22
telegram (приложение)
олег кононенко
алексей навальный
российская академия наук
иван охлобыстин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572487866_0:174:3022:1874_1200x0_80_0_0_7a22f08a5686ad48ab82375a3faa8ba1.jpg
https://ria.ru/20200609/1572710668.html
Denis Inkognito
Даже не заплатили..
35
Слава Мишкич
Ветерану лет то сколько.Может в таком возврасте люди и начинают понимать пользу от поправок,и обнолений.
14
6
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572712555.html?chat_room_id=1572712555
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572487866_0:174:3022:1874_1200x0_80_0_0_7a22f08a5686ad48ab82375a3faa8ba1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572487866_146:0:2877:2048_1200x0_80_0_0_219a9195306156cfc26f2eb8991527b5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572487866_487:0:2535:2048_1200x0_80_0_0_ea87d91e09cfcf4d7c2b7431d3121d6e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
telegram (приложение), олег кононенко, алексей навальный, российская академия наук, иван охлобыстин, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко и его внуку не выплачивали гонорар за участие в видео о поправках в Конституцию, написала в своем Telegram-канале
главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
.
"Предлагаю семье судиться со всеми, кто пишет иначе", — добавила главред.
RT в преддверии голосования подготовил видеоролик, в котором общественные деятели, ветераны и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны.
После этого оппозиционер Алексей Навальный оскорбительно высказался об участниках видео. Как сообщил РИА Новости внук Артеменко Игорь Колесников, ветерану пришлось вызвать скорую после того, как он узнал, что написал политик. Артеменко поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве".
Колесников добавил, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на его совести.
В видео также приняли участие академик РАН Лео Бокерия
, актеры Василий Лановой
, Ирина Купченко
и Иван Охлобыстин
, космонавт Олег Кононенко
, дизайнер Артемий Лебедев
и другие.