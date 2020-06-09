https://ria.ru/20200609/1572710668.html
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
2020-06-09T19:38
2020-06-09T20:39
голосование по поправкам в конституцию
лео бокерия
олег кононенко
алексей навальный
российская академия наук
общероссийский народный фронт
иван охлобыстин
общество
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Artur Tsarev
А дед воевал за такое счастливое будущее? Или навального опять на зону готовят?
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Антон Николаев
Навальный хамит на деньги госдепа и ЦРУ, а наши спец органы не реагируют.
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лео бокерия, олег кононенко, алексей навальный, российская академия наук, общероссийский народный фронт, иван охлобыстин, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, 93-летнему Игнату Артеменко, поддержавшему голосование по поправкам в Конституцию, стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Алексея Навального, сообщил РИА Новости внук ветерана Игорь Колесников.
"Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал (о том, что написал Навальный). Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: "ишемическая болезнь сердца на нервной почве", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас состояние Артеменко стабилизировалось и призвал надеяться на лучшее.
"Дедушка у нас сильный", — добавил Колесников.
Внук ветерана также отметил, что правоохранительные органы должны отреагировать на выпад Навального.
"Мы ждем реакции", — заключил он.
Ранее Колесников заявил РИА Новости, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на совести этого политика.
Оскорбления Навального осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член Центральной ревизионной комиссии ОНФ
, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов
, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева
и другие.