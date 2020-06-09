Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, 93-летнему Игнату Артеменко, поддержавшему голосование по поправкам в Конституцию, стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Алексея Навального, сообщил РИА Новости внук ветерана Игорь Колесников.

"Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал (о том, что написал Навальный). Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: "ишемическая болезнь сердца на нервной почве", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас состояние Артеменко стабилизировалось и призвал надеяться на лучшее.

"Дедушка у нас сильный", — добавил Колесников.

Внук ветерана также отметил, что правоохранительные органы должны отреагировать на выпад Навального.

"Мы ждем реакции", — заключил он.

Ранее Колесников заявил РИА Новости, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на совести этого политика.