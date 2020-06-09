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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200609/1572710668.html
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
2020-06-09T20:39
голосование по поправкам в конституцию
лео бокерия
олег кононенко
алексей навальный
российская академия наук
общероссийский народный фронт
иван охлобыстин
общество
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лео бокерия, олег кононенко, алексей навальный, российская академия наук, общероссийский народный фронт, иван охлобыстин, общество

Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального

19:38 09.06.2020 (обновлено: 20:39 09.06.2020)
17191
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, 93-летнему Игнату Артеменко, поддержавшему голосование по поправкам в Конституцию, стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Алексея Навального, сообщил РИА Новости внук ветерана Игорь Колесников.
"Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал (о том, что написал Навальный). Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: "ишемическая болезнь сердца на нервной почве", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас состояние Артеменко стабилизировалось и призвал надеяться на лучшее.
"Дедушка у нас сильный", — добавил Колесников.
Внук ветерана также отметил, что правоохранительные органы должны отреагировать на выпад Навального.
"Мы ждем реакции", — заключил он.
Ранее Колесников заявил РИА Новости, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на совести этого политика.
В видео приняли участие академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие.
Оскорбления Навального осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и другие.
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
2 июня, 18:54
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
32501136379199
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Голосование по поправкам в КонституциюЛео БокерияОлег КононенкоАлексей НавальныйРоссийская академия наукОбщероссийский народный фронтИван ОхлобыстинОбщество
Популярные комментарии
А дед воевал за такое счастливое будущее? Или навального опять на зону готовят?
9 июня, 20:31
Artur Tsarev
280511660
Навальный хамит на деньги госдепа и ЦРУ, а наши спец органы не реагируют.
9 июня, 19:51
АНАнтон Николаев
1075000101
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