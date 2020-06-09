https://ria.ru/20200609/1572708921.html
В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника
2020-06-09T18:55
2020-06-09T19:07
сизо-6
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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Илья Jlord
Усы ,у нее,наверно знатные.
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ленинградская область
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сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Сотрудник СИЗО-6
УФСИН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Алина Сабурова задержала преступника с помощью приемов рукопашного боя, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСИН
.
"Вечером 8 июня девушка возвращалась домой с подругой, когда увидела в ближайшей лесополосе мужчину, избивающего женщину. Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приемами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать", - говорится в сообщении.
Девушки сразу вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Спустя некоторое время этот же мужчина появился недалеко от девушек, делая вид, что занимается спортом.
Сотрудница СИЗО опознала его и стала фотографировать, на что мужчина отреагировал с агрессией, набросился на сотрудницу, пытаясь нанести удары. Ему удалось выхватить мобильный телефон сотрудницы, и он попытался скрыться в ближайшем парке. Сабурова догнала его, ей пришлось снова применить приемы рукопашного боя, после чего преступник оказался обездвиженным. Девушка дождалась прибывший наряд сотрудников полиции и передала им злоумышленника.
Задержанный оказался 28-летним уроженцем Удмуртии, который был ранее судим, а сейчас является лицом без определенного места жительства.
В ходе борьбы с преступником сотрудница получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы, злоумышленник кусался при задержании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье "покушение на грабеж".