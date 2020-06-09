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В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника
2020-06-09T19:07
сизо-6
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника

18:55 09.06.2020 (обновлено: 19:07 09.06.2020)
5431
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник СИЗО-6 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алина Сабурова задержала преступника с помощью приемов рукопашного боя, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСИН.
"Вечером 8 июня девушка возвращалась домой с подругой, когда увидела в ближайшей лесополосе мужчину, избивающего женщину. Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приемами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать", - говорится в сообщении.
Девушки сразу вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Спустя некоторое время этот же мужчина появился недалеко от девушек, делая вид, что занимается спортом.
Сотрудница СИЗО опознала его и стала фотографировать, на что мужчина отреагировал с агрессией, набросился на сотрудницу, пытаясь нанести удары. Ему удалось выхватить мобильный телефон сотрудницы, и он попытался скрыться в ближайшем парке. Сабурова догнала его, ей пришлось снова применить приемы рукопашного боя, после чего преступник оказался обездвиженным. Девушка дождалась прибывший наряд сотрудников полиции и передала им злоумышленника.
Задержанный оказался 28-летним уроженцем Удмуртии, который был ранее судим, а сейчас является лицом без определенного места жительства.
В ходе борьбы с преступником сотрудница получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы, злоумышленник кусался при задержании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье "покушение на грабеж".
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СИЗО-6Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Усы ,у нее,наверно знатные.
9 июня, 19:29
Илья Jlord
111028
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