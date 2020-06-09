Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
Такое заявление прозвучало по итогам двусторонних переговоров в формате видеоконференции с участием министров энергетики двух стран Александра Новака и Виктора Каранкевича, посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко и председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова.
В пресс-службе пояснили, что пересмотреть цену на газ необходимо из-за того, что "сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам".
"Позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", — заключили в ведомстве.
Газовый спор
В феврале председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Семашко объявили, что в 2020 году цена газа для Минска останется на уровне 127 долларов за тысячу кубометров.
В начале апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.
В конце мая в "Газпроме" заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам в 2021 году после урегулирования долга в 165,6 миллиона долларов.
В Минске эту задолженность отвергли и сообщили, что между сторонами есть разногласия по определению стоимости топлива "с учетом его калорийности".