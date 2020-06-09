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https://ria.ru/20200609/1572708160.html
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
2020-06-10T04:25
газпром трансгаз беларусь
газпром
александр новак
владимир семашко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
экономика
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Ну, пусть настаивает. Лукашенко может даже на одной ноге постоять. А как же демократичный и дешевый газ от заграничных друзей? Удивительное хамство.
371
Как долго выклянчивали фиксированную цену, которая была ниже рыночной. А тут рыночная упала, вот же "зрада" :D
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газпром трансгаз беларусь, газпром, александр новак, владимир семашко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, экономика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

18:40 09.06.2020 (обновлено: 04:25 10.06.2020)
34831
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа" в районе города Несвиж
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
Такое заявление прозвучало по итогам двусторонних переговоров в формате видеоконференции с участием министров энергетики двух стран Александра Новака и Виктора Каранкевича, посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко и председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова.
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В пресс-службе пояснили, что пересмотреть цену на газ необходимо из-за того, что "сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам".

"Позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", — заключили в ведомстве.

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Газовый спор

В феврале председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Семашко объявили, что в 2020 году цена газа для Минска останется на уровне 127 долларов за тысячу кубометров.
В начале апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.
В конце мая в "Газпроме" заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам в 2021 году после урегулирования долга в 165,6 миллиона долларов.
В Минске эту задолженность отвергли и сообщили, что между сторонами есть разногласия по определению стоимости топлива "с учетом его калорийности".
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839151138511204
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Газпром трансгаз БеларусьГазпромАлександр НовакВладимир СемашкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну, пусть настаивает. Лукашенко может даже на одной ноге постоять. А как же демократичный и дешевый газ от заграничных друзей? Удивительное хамство.
9 июня, 18:45
ВВиктор
342701120
Как долго выклянчивали фиксированную цену, которая была ниже рыночной. А тут рыночная упала, вот же "зрада" :D
9 июня, 18:52
IKIvan K
2703620114
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