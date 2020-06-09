Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

"Позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", — заключили в ведомстве.