В крови Михаила Ефремова нашли наркотики

Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В крови устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, это остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее.

"На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", — пояснил источник.

Кроме того, в организме артиста нашли алкоголь. В акте медицинского освидетельствования, опубликованном РЕН ТВ , указано, что во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л.

Также у Ефремова зафиксировали и косвенные признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.

Ефремов был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, пререкался с полицейскими, говорится в документе.

Днем его привезли на допрос в отделение полиции и задержали

Смертельное ДТП

Накануне вечером Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон "Лада". За рулем отечественного автомобиля был 57-летний курьер Сергей Захаров

В результате столкновения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, где он умер во вторник рано утром.

По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.