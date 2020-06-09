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В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
2020-06-09T19:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

В крови Михаила Ефремова нашли наркотики

17:52 09.06.2020 (обновлено: 19:28 09.06.2020)
181453
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В крови устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, это остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее.
"На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", — пояснил источник.
Кроме того, в организме артиста нашли алкоголь. В акте медицинского освидетельствования, опубликованном РЕН ТВ, указано, что во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Также у Ефремова зафиксировали и косвенные признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.
Ефремов был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, пререкался с полицейскими, говорится в документе.
Днем его привезли на допрос в отделение полиции и задержали.

Смертельное ДТП

Накануне вечером Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон "Лада". За рулем отечественного автомобиля был 57-летний курьер Сергей Захаров.
Актёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
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В результате столкновения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, где он умер во вторник рано утром.
По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Защита сообщала РИА Новости, что сразу после аварии Ефремов подтвердил причастность к ДТП, но формально вину еще не признавал, это делается в рамках допроса.
Иван Охлобыстин
Вчера, 17:01
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
3920318683596
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Животное!
9 июня, 18:12
Арсений Новиков
220002016
Вот и отмажут наркотики в стакан пива подсыпали.. А он тут не причем..
9 июня, 17:57
Алексей Алекс
601029768
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