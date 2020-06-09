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Полиция задержала Михаила Ефремова
2020-06-09T20:00
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Полиция задержала Михаила Ефремова

18:49 09.06.2020 (обновлено: 20:00 09.06.2020)
18136
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
Актёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Полицейские посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли в столичное отделение на допрос только после нескольких часов переговоров дома у актера. Затем его отвезли в суд. По информации источника РИА Новости, следствие будет настаивать на домашнем аресте Ефремова.
В отношении артиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека. Ему грозит вплоть до 12 лет тюрьмы. Актеру уже предъявили обвинение.
Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ". Водителя отечественного фургона отвезли в больницу, он получил тяжелые травмы.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Позднее выяснилось, что в крови у него нашли остаточные следы наркотиков.
Во вторник утром стало известно, что пострадавший в результате ДТП скончался.
Виноват: ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человека
Вчера, 18:26
"Виноват": ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человекаСерьезное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон LADA.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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