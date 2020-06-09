Полиция задержала Михаила Ефремова

Актёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о смертельном ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейские посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли в столичное отделение на допрос только после нескольких часов переговоров дома у актера. Затем его отвезли в суд. По информации источника РИА Новости, следствие будет настаивать на домашнем аресте Ефремова.

В отношении артиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека. Ему грозит вплоть до 12 лет тюрьмы. Актеру уже предъявили обвинение.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ". Водителя отечественного фургона отвезли в больницу, он получил тяжелые травмы.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Позднее выяснилось, что в крови у него нашли остаточные следы наркотиков.