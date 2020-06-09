В Петербурге во время пандемии число безработных выросло до 80 тысяч

"Есть оценки ученых, и мы с ними сильно спорить не будем, о том, что к концу лета мы будем иметь максимальное количество зарегистрированных безработных, порядка 130 тысяч. Здесь уже будут те, кто пришел на биржу в результате воздействия самого по себе экономического кризиса, закрытия рабочих мест на предприятиях и банкротств… Больше мы не ожидаем", - сказал он.