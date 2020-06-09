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В Петербурге во время пандемии число безработных выросло до 80 тысяч
2020-06-09T17:29
коронавирус в россии
санкт-петербург
экономика
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коронавирус в россии, санкт-петербург, экономика

В Петербурге во время пандемии число безработных выросло до 80 тысяч

17:29 09.06.2020
385
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Число безработных в Петербурге выросло до 80 тысяч человек, сообщил журналистам председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко.
"У нас в городе уже больше 80 тысяч зарегистрированных безработных", - сказал Чернейко.
При этом он добавил, что в городе открыто около 32 тысяч вакансий.
"Есть оценки ученых, и мы с ними сильно спорить не будем, о том, что к концу лета мы будем иметь максимальное количество зарегистрированных безработных, порядка 130 тысяч. Здесь уже будут те, кто пришел на биржу в результате воздействия самого по себе экономического кризиса, закрытия рабочих мест на предприятиях и банкротств… Больше мы не ожидаем", - сказал он.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 153 случая заражения COVID-19. Умерли 433 человека. Выздоровел 8101 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
3 июня, 11:43
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